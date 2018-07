RB Salzburgs Duje Caleta-Car: "Jeder wird Kräfte freisetzen"

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton

Hätte man Duje Caleta-Car vor einigen Monaten mitgeteilt, dass er erst das Europa-League-Halbfinale und dann das WM-Finale erreichen würde, er hätte wohl gelacht. Nun ist es aber passiert - und der 21-jährige Innenverteidiger von Red Bull Salzburg steht mit Kroatien im Endspiel.

"Das ist alles noch nicht real. 1998 war ich zwei Jahre alt, als Kroatien im WM-Halbfinale stand. Diese Spieler sind bis heute unsere Helden", so Caleta-Car in der Kleinen Zeitung. "Und jetzt stehen wir mit unserem Team im WM-Finale. Das ist einfach unglaublich und nicht mit Worten zu beschreiben."

Zu einem Einsatz verhalf ihm Trainer Zlatko Dalic bisher in Russland - Caleta-Car spulte gegen Island 90 Minuten ab, Kroatien siegte mit 2:1. "Mentalität, Euphorie, die Qualität der Spieler. Aber der Kampfgeist steht über allem", beschreibt Caleta-Car die Vorzüge seiner Mannschaft und sorgt sich vor Übermüdung gar nicht. Obwohl Kroatien nun drei Mal en suite über 120 Minuten ging. "Das ist egal. Wir haben am Sonntag ein einmaliges Spiel in unserem Leben. Da wird jeder Kräfte freisetzen, die man sonst vielleicht nicht hat."

Und dann? Der Abwehrspieler wird mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Darunter dem FC Sevilla und Lazio Rom. "Darauf konzentriere ich mich jetzt nicht. Ich bin in ständigem Kontakt mit Sportchef Christoph Freund und Marco Rose. Das wird sich alles zeigen. Momentan denke ich nur an die Nationalmannschaft und meine Familie und Freunde."