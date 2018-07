Darko Todorovic unterschreibt bei Red Bull Salzburg

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Darko Todorovic wechselt von Sloboda Tuzla zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2023.

Der 21-jährige Bosnier ist ein Defensivspieler, der sowohl links als auch rechts als Außenverteidiger spielen kann und bereits fünf Einsätze für die A-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina absolviert hat.

"Mit Darko Todorovic haben wir einen universell einsetzbaren Spieler geholt, der auf beiden Seiten als Außenverteidiger spielen kann. Mit seiner Verpflichtung sind wir defensiv noch variabler und breiter aufgestellt", sagt Sportdirektor Christoph Freund über seinen Neuzugang.

"Die Tatsache, dass der FC Red Bull Salzburg ein sehr großer Verein ist, hier sehr guter Fußball gespielt wird und man auf junge Spieler setzt, hat mich überzeugt. Ich habe in der vergangenen Saison natürlich die Europa League-Spiele verfolgt und fand es sehr ärgerlich, dass man in letzter Minute gegen Marseille dieses Tor kassiert hat. Aber ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Saison wieder so gute Ergebnisse erzielen können", so Todorovic selbst.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge