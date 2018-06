Wacker Innsbruck bastelt an der Rückkehr von Patrik Eler

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Wacker Innsbruck dürfte sich in der Offensive verstärken: Laut SPOX-Informationen steht Stürmer Patrik Eler vor einer Rückkehr nach Tirol. Der 27-Jährige wechselte im Sommer 2017 von den Innsbruckern zu AS Nancy-Lorraine in Frankreich.

Eler, der im Nordosten Frankreichs noch bis 2020 unter Vertrag steht, soll fix zu den Innsbruckern wechseln. In lediglich acht Ligue 2 Partien erzielte Eler einen Treffer. In 32 Erste-Liga-Spielen für Wacker Innsbruck traf Eler in der Saison 2016/2017 starke 24 Mal.

Wacker verpflichtete bisher Stefan Peric (Stuttgart II), Florian Buchacher (Wattens), Bryan Henning (Rostock), Stefan Meusburger (TSV Hartberg), Hidajet Hankic (BW Linz), Ilkray Durmus (SV Ried) und Atsushi Zaizen (vereinslos).