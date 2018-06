Philipp Zulechner gibt Abschied vom SK Sturm Graz bekannt

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Der Aderlass bei Vizemeister Sturm Graz setzt sich munter fort. Zu den zahlreichen Abgängen der letzten Wochen gesellt sich nun auch Stürmer Philipp Zulechner.

"Hi Leute, lange Zeit war es nicht sicher wie es mit mir weiter geht. Nun ist zumindest klar, ich werde die Vorbereitung nicht mehr mit dem SK Sturm Graz antreten", lässt Zulechner seine Fansv via Instagram wissen.

Damit endet für den 28-Jährigen ein schwieriges Kapitel seiner Karriere. Seit Zulechner im Sommer 2016 vom SC Freiburg nach Graz übersiedelte, wurde er sportlich nie wirklich glücklich. Einen Stammplatz konnte sich der Stürmer nie erkämpfen, insgesamt kam er auf 40 Einsätze und acht Tore für die Schwarz-Weißen.

Kein Spiel im Frühjahr

Zuletzt setzte ihn ein schwerer Infekt außer Gefecht, weshalb er seit Winter überhaupt nicht mehr zum Einsatz kam.

"Vielen Dank an die Fans für die tollen 2 Jahre und die weltklasse Stimmung in den Spielen. Es war mir immer eine Freude vor und mit euch zu kämpfen", schreibt Zulechner und bedankt sich noch einmal extra für die Genesungswünsche der Sturm-Fans, nachdem seine Erkrankung öffentlich wurde: "Der Fan-Banner im Auswärtsspiel gegen Mattersburg wird mir ewig in Erinnerung bleiben."

Dem Team wünscht er "nur das beste für die kommenden Aufgaben" und schließt mit: "Es war mir eine Freude!"

Wo Zulechner seine Karriere fortsetzen wird, lässt er indes offen.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Anastasios Avlonitis Innenverteidiger Panathinaikos ablösefrei 30.06.2020 Markus Lackner Defensives Mittelfeld Admira Wacker ablösefrei 30.06.2021

Diese Spieler verlassen die Blackies