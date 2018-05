Transfers und Gerüchte: Wen holt der SK Sturm Graz?

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Am 1. Juli öffnet für die österreichischen Bundesligisten offiziell das Transferfenster. Hinter den Kulissen wird aber freilich jetzt schon an Deals für die kommende Saison gebastelt - schließlich wollen die heimischen Klubs mit ihren Neuzugängen in die Vorbereitung starten.

Mit Saisonende vertragsfreie Spieler dürfen schon seit 1. Jänner 2018 mit potenziellen Vereinen verhandeln, einige Transfers gingen so schon über die Bühne. Sturm verpflichtete etwa Anastasios Avlonitis und Markus Lackner, die Austria sicherte sich Maximilian Sax, James Jeggo und Uros Matic. Den vielleicht spektakulärsten Transfer landete bisher wohl der SK Rapid - die Hütteldorfer verpflichteten den Stürmer Andrija Pavlovic für kolportierte 1,3 Millionen Euro vom FC Kopenhagen.

Bestimmt nicht der letzte Sommer-Transfer in der österreichischen Bundesliga. SPOX hält euch über alle Gerüchte des SK Sturm Graz auf dem Laufenden. Wer könnte kommen? Wer könnte gehen? Und wer wurde bereits fix verpflichtet? Der Überblick.

Anastasios Avlonitis kehrt nach Graz zurück

Mögliche Zugänge: Stipe Vucur (1. FC Kaiserslautern), Dominik Baumgartner (Wacker Innsbruck), Emir Karic (FC Liefering);

Mögliche Abgänge: Deni Alar (Unbekannt), Peter Zulj (Unbekannt), Bright Edomwonyi (FK Austria Wien), Thorsten Röcher (Ingolstadt), Martin Ovenstad (Norwegen), Luan (Unbekannt);

SK Sturm Graz: Fixe Deals:

Fixe Zugänge: Anastasios Avlonitis (Panathinaikos), Markus Lackner (Admira Wacker);

Fixe Abgänge: Patrick Puchegger (Unbekannt), Marvin Potzmann (SK Rapid), Christian Schoissengeyr (Unbekannt), James Jeggo (Austria Wien), Marc Andre Schmerböck (WAC), Christian Schulz (Karriereende), Christian Gratzei (Karriereende);

