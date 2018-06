SK Sturm: Termine der Saisonvorbereitung, Trainingscamp und Testspiele

NBA Sa 09.06. Warriors vs. Cavs: Wer gewinnt Spiel vier? Segunda División Valladolid -

Der SK Sturm hat am Donnerstag einen detaillierten Plan zur Saisonvorbereitung veröffentlicht. Das Team von Trainer Heiko Vogel bereitet sich fünf Wochen lang auf die neue Saison vor und bestreiten dabei bis zu acht Testspiele.

Am 18. Juni starten die Blackies mit einem Leistungstest im Trainingszentrum Messendorf in die Vorbereitung. Vereinzelt sollen Nationalspieler einen längeren Urlaub bekommen. So dürfen U21-Teamspieler bis 25. Juni pausieren, jene Akteure aus dem Team von Franco Foda sogar bis 3. Juli.

Bereits am 22. Juni steigt das erste Vorbereitungsspiel: Gegen den SV Deutschfeistritz testen die Blackies erstmals, einen Tag darauf sind sie in Voitsberg zu Gast.

Die bisher namhaftesten Gegner kommen Anfang Juli in die Steiermark. Am 1. Juli duelliert sich der SK Sturm mit dem FC Kopenhagen in Ilz, am 5. Juli lautet der Gegner FC Middlesbrough aus Englands zweiter Liga.

Von 20. bis 22. Juli startet mit der ersten Runde des ÖFB-Cups offiziell die neue Saison, wenige Tage später steigt am 24. oder 25. Juli das Hinspiel zur Champions-League-Qualifikation. Die erste Bundesliga-Runde findet am 28. und 29. Juli statt.

SK Sturm: Vorbereitung auf die Saison 2018/19