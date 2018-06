SV Ried: Seifedin Chabbi hat sich verabschiedet - Wechsel zu Gaziantep steht bevor

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN J2 League Live Fagiano -

Seifedin Chabbi wird die SV Ried endgültig verlassen. Bereits im Jänner stand der SV-Ried-Stürmer kurz vor einem Wechsel zum dänischen Spitzenklub FC Midtjylland, der Transfer scheiterte in letzter Sekunde. Nun erfüllt sich Chabbis Wunsch aber.

Laut OÖN-Informationen steht der 24-Jährige vor einem Wechsel zum türkischen Zweitligisten Gaziantep FK. Der Transfer steht kurz vor dem Abschluss, Chabbi hätte sich demnach bereits von der Rieder Mannschaft verabschiedet. Erst gestern sagte Manager Fränky Schiemer, dass sich "in den kommenden Tagen etwas tut".

Chabbi erzielte in 33 Erste-Liga-Spielen starke 22 Tore, bereitete fünf weitere vor. In vier ÖFB-Cup-Partien traf der 24-Jährige zudem dreimal. Sein Vertrag in Ried läuft noch bis 2020 - die Oberösterreicher dürfen sich somit auf eine ansprechende Ablösesumme freuen.

