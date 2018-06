FK Austria Wien: Wende im Transferpoker um Tarkan Serbest?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Wie es mit Tarkan Serbest weitergeht, ist weiterhin ungeklärt. Zuletzt verdichteten sich Gerüchte um einen Wechsel zu Besiktas Istanbul. "Es gibt Interessenten aus der türkischen Liga. Er führt Gespräche, es gibt auch Gespräche zwischen einem Klub und der Austria. Wenn er die Möglichkeit hat, zu einem großen Verein in der Türkei zu wechseln, stehen wir dem offen gegenüber. Es ist aber noch nichts finalisiert", sagte Ralf Muhr, Technischer Direktor der Violetten, bei laola1.

Ganz so fix scheint der Wechsel des 24-Jährigen aber nicht zu sein. "Die Austria verlangt nicht wenig Ablöse. Dazu kommt, dass türkische Klubs ihr Geld in Lira verdienen, Spieler aus Europa aber in Euro bezahlen", so Serbest-Berater Emre Öztürk im Kurier.

So könnte Serbest auch nächste Saison ein Veilchen bleiben: "Tarkan fühlt sich bei der Austria sehr wohl. Bereits im Winter ist ein Türkei-Transfer an den Ablöseforderungen gescheitert. Es wäre also kein Problem, wenn er noch bleibt." Serbests Vertrag in Favoriten läuft noch bis Sommer 2021.

