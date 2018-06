Bright Edomwonyi wechselt zur Wiener Austria

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Was SPOX Mitte Mai berichtete, wurde jetzt hinter verschlossenen Türen fixiert. Laut Informationen der Kleinen Zeitung einigten sich die Wiener Austria und Bright Edomwonyi auf eine Zusammenarbeit.

Nach James Jeggo, Uros Matic und Christian Schoissengeyr ist der Nigerianer der vierte Sturm- bzw. Ex-Sturm-Kicker, der in Favoriten andockt. Zudem ist mit Michael Madl ein weiterer Spieler mit Sturm-Vergangenheit im Austria-Kader. Ein pikantes Duell ist am 20. Oktober garantiert - dann treffen die Wiener in Runde elf erstmals auf Sturm.

Der 23-jährige Mittelstürmer kickte zwischen Jänner und Mai leihweise für den SK Sturm (elf Spiele, drei Tore), stand aber bis Juni 2021 noch bei Rizespor in der Türkei unter Vertrag. In 73 Bundesliga-Spielen erzielte Edomwonyi 14 Tore.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten