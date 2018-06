Sturm Graz: Günter Kreissl bestätigt Interesse an Goiginger, Gebauer und Grozurek

Segunda División Numancia -

Nach dem mittelschweren Exodus beim SK Sturm - Bright Edomwonyi, Thorsten Röcher, Marvin Potzmann und James Jeggo verabschiedeten sich - bemüht sich Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl um adäquaten Ersatz.

Bei Sturmnetz bestätigte Kreissl nun sein Interesse an drei Spielern der direkten Konkurrenz. "Lukas Grozurek (Admira, Anm.) ist ebenso wie beispielsweise Thomas Goiginger (LASK, Anm.) und Christian Gebauer (Altach, Anm.) ein sehr interessanter Spieler. Wir haben also Interesse an ihm und demnach auch schon Kontakt zur Admira aufgenommen", sagte Kreissl.

Jedoch will sich Kreissl nicht auf diese Namen versteifen. "Wir beschäftigen uns momentan mit etwa einem Dutzend an Spielern im In- und Ausland und bereiten jene Personalien gerade detailliert auf", so Kreissl. "Ziel ist es, in den nächsten Tagen weiterzukommen, Entscheidungen zu treffen und auch Abschlüsse zu erzielen."

Dafür könnten die Grazer auch Spieler verlassen. Laut SPOX-Informationen will Hartberg sowohl Oliver Filip als auch Ivan Ljubic ausleihen. Ljubic - zuletzt an Wiener Neustadt verliehen - absolvierte in der abgelaufenen Erste-Liga-Saison 32 Spiele, erzielte drei Tore und bereitete sechs weitere vor. Der 20-jährige Filip kam für Sturm zu neun Bundesliga-Einsätzen.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19