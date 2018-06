Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2018? Wettquoten - Neymar, Messi, Griezmann

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights)

Bei der WM 2018 stehen sich die besten Spieler gegenüber. Wer kann dem Turnier seinen Stempel aufdrücken und wird Torschützenkönig bei der Weltmeisterschaft? SPOX zeigt euch die Wettquoten für Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Co.

2014 wurde James Rodriguez von Kolumbien mit sechs Toren Torschützenkönig. Bislang konnte noch kein Spieler diesen Titel bei einer WM verteidigen. Wer wird sein Nachfolger in Russland? Hier gibt es einen Überblick über die favorisierten Kandidaten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die WM-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Neymar gilt als Favorit auf WM-Torschützenkönig

Nationalmannschaft: Brasilien

Verein: PSG

Gruppengegner: Schweiz, Costa Rica, Serbien

Tore in der WM-Qualifikation: 6

Bis vor wenigen Wochen war noch nicht klar, ob Neymar überhaupt bei der WM dabei ist und doch gilt der Brasilianer als Favorit. Unterstützt wird der 26-jährige Superstar in der Offensive unter anderem von Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino und Willian.

Bereits bei den beiden Freundschaftsspielen vor der WM konnte sich Neymar in die Torschützenliste eintragen. Vor der WM stellt sich nun die Frage, ob er wieder an die Form von vor seiner Verletzung anknüpfen kann. In 20 Ligaspielen traf Neymar 19 Mal und bereitete 13 weitere Treffer vor. In der Champions League war er zudem in sieben Spielen an neun Toren beteiligt.

© getty

Torschützenkönig bei der WM: Macht Lionel Messi das Rennen?

Nationalmannschaft: Argentinien

Verein: FC Barcelona

Gruppengegner: Island, Kroatien, Nigeria

Tore in der WM-Qualifikation: 7

Lionel Messi blickt auf eine herausragende Saison zurück: In der Liga sammelte er in 36 Einsätzen 46 Torbeteiligungen (34 Tore, 12 Vorlagen). Zudem war er in der Champions League sechs Mal erfolgreich und steuerte im Pokal vier Treffer bei.

Bei seinen drei Auftritten bei Weltmeisterschaften produzierte Lionel Messi für seine Verhältnisse noch keine herausragenden Zahlen. In 15 Einsätzen war Messi fünf Mal selbst erfolgreich (5 Vorlagen). Bei der WM 2014 traf er in jedem Gruppenspiel, in der K.o.-Phase gelang ihm kein Treffer mehr.

Bei der WM 2018 ist Argentinien besonders in der Offensive sehr stark aufgestellt: Neben Messi stehen unter anderem Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain und Angel Di Maria im Kader.

© getty

Antoine Griezmann als Hoffnungsträger Frankreichs

Nationalmannschaft: Frankreich

Verein: Atletico Madrid

Gruppengegner: Australien, Peru, Dänemark

Tore in der WM-Qualifikation: 4

Antoine Griezmann dürfte gerade unter den europäischen Teams der große Favorit auf die Torjägerkanone sein. Bereits bei der EM 2016 krönte sich der 27-Jährige mit sechs Treffern zum besten Goalgetter des Turniers, allein der große Titel bei der Heim-EM war Griezmann nicht vergönnt.

Die Torquote des französischen Nationalspielers in der abgelaufenen Saison untermauert einmal mehr seine Qualitäten als Stürmer. Griezmann erzielte in 49 Spielen 29 Tore für Atletico Madrid und war besonders in den entscheidenden Momenten des Europa-League-Finals gegen Olympique Marseille als Torgarant zur Stelle.

In der WM-Qualifikation steuerte Griezmann vier Treffer für die Equipe Tricolore bei, bei einer WM-Endrunde wartet "Polito" allerdings noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Nichtsdestotrotz steht er nach seinen herausragenden Leistungen in der Saison für Atletico und bei der französischen Nationalmannschaft in der Quali bei den Buchmachern hoch im Kurs.

Das liegt auch daran, dass gerade die Offensive bei Les Bleus das Prunkstück der Mannschaft ist. Die Equipe Tricolore ist ein torhungriges Monster, dem bei der WM in Russland sogar der Titel zugetraut wird.

© getty

Cristiano Ronaldo - wird er Torschützenkönig?

Nationalmannschaft: Portugal

Verein: Real Madrid

Gruppengegner: Spanien, Marokko, Iran

Tore in der WM-Qualifikation: 15

Cristiano Ronaldo hat es schon wieder getan. Einmal mehr stellte er in der abgelaufenen Saison unter Beweis, was für ein Phänomen er als Spieler und als Stürmer ist - und das aller Startschwierigkeiten zum Trotz. Im Schnitt traf CR7 in der Spielzeit 2017/18 in jedem Spiel: 44 Tore in 44 Spielen stehen für den 33-Jährigen nach der Saison zu Buche.

Dass Ronaldo bei den Buchmachern im Kampf um die WM-Torjägerkanone nicht ganz oben steht, ist wohl nur dadurch zu begründen, dass seinen Portugiesen ein weiter Vorstoß in die K.o.-Phase nicht zugetraut wird. Seine 15 Tore in der WM-Quali für die Selecao sprechen für sich, bei Weltmeisterschaften klappt es für CR7 hingegen noch nicht so gut. Dreimal nahm Ronaldo mit Portugal an einer WM-Endrunde teil und dreimal gelang ihm nur jeweils ein Treffer.

Kann der amtierende Europameister bei der WM überraschen und stark aufspielen, wird Cristiano Ronaldo ein ernstes Wörtchen im Kampf um den Goldenen Schuh mitreden. Gelingt das nicht, wird sich Ronaldos Torquote bei der WM nur geringfügig verbessern.

© getty

Timo Werner: Der Unberechenbare des DFB-Teams

Nationalmannschaft: Deutschland

Verein: RB Leipzig

Gruppengegner: Mexiko, Schweden, Südkorea

Tore in der WM-Qualifikation: 3

Timo Werner liegt bei den Buchmachern hoch im Kurs, wenn es um den Titel des besten Torjägers bei der WM in Russland geht. Der Stürmer von RB Leipzig durchschritt in der Bundesliga-Rückrunde zwar ein kleines Formtief, fand aber am Ende der Saison zurück in die Spur (45 Spiele, 21 Tore) und überzeugte auch in der Vorbereitung als einzige Sturmspitze in Jogi Löws System.

Werner gilt in der deutschen Nationalmannschaft zunächst als gesetzt, was sich aber abhängig vom Gegner und Löws Spielidee auch schnell wieder ändern kann. Sein Konkurrent Mario Gomez bringt andere Qualitäten mit als Werner mit und befindet sich Aussagen aus dem Kreise der Nationalmannschaft zufolge ebenfalls in Topform.

Dass Werner ein Mitfavorit auf den Goldenen Schuh ist, ist mit Sicherheit auch dem Favoritenstatus des amtierenden Weltmeisters bei der WM geschuldet. Allerdings besticht Werner gerade bei der Nationalmannschaft durch seine Treffsicherheit. In drei Quali-Spielen traf Werner dreimal und erzielte in bislang 14 Länderspielen acht Tore.

© getty

Harry Kane: Der Kopf der Three Lions

Nationalmannschaft: England

Verein: Tottenham Hotspur

Gruppengegner: Belgien, Panama, Tunesien

Tore in der WM-Qualifikation: 5

Harry Kane ist der große Hoffnungsträger der Three Lions bei der WM in Russland. Der englischen Nationalmannschaft wird trotz des sichtbaren Aufschwungs unter Gareth Southgate kaum der Einzug ins Halbfinale zugetraut. Die Konkurrenten aus Deutschland, Brasilien, Frankreich, Spanien und Argentinien scheinen auf den ersten Blick zu stark.

Doch die Three Lions und allen voran Stürmerstar Harry Kane spielten eine starke WM-Quali. Der 24-Jährige in Diensten der Tottenham Hotspur traf in sechs Quali-Spielen sieben Mal und bestätigte damit seine überragende Torquote bei den Spurs in dieser Spielzeit (30 Tore in 37 Spielen). Kane ist der Kopf der Mannschaft und führt England bei der WM als Kapitän auf das Feld.

Für Kane ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Bei seinem ersten großen Turnier lief es für den 24-Jährigen allerdings noch alles andere als rund. Bei der EM 2016 in Frankreich gelang Kane kein einziger Treffer, allerdings bekleidete er damals auch lediglich eine Reservistenrolle bei den Three Lions.

© getty

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2018? Wettquoten

Spieler Quote auf WM-Torschützenkönig Neymar 8,0 Lionel Messi 10 Antoine Griezmann 13 Cristiano Ronaldo 15 Timo Werner 17 Harry Kane 17 Gabriel Jesus 17 Romelu Lukaku 18 Edinson Cavani 20 Luis Suarez 25 Robert Lewandowski 25 Thomas Müller 25 Diego Costa 25

Die Quoten beziehen sich auf tipico.de und wurden am 12.06.2018 zuletzt abgerufen. Es wird keinerlei Gewähr übernommen.

WM 2018: Leistungsdaten der Favoriten auf den Goldenen Schuh