FK Austria Wien interessiert sich für Cican Stankovic von RB Salzburg

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights)

Auf der Suche nach Verstärkungen soll Austria Wien auf Cican Stankovic gestoßen sein. Das berichtet der Reporter Peter Linden auf seinem Blog. Der 25-Jährige muss sich seit seinem Wechsel nach Salzburg hinter dem Routinier Alexander Walke anstellen.

Wenn Stankovic im Trikot der Bullen seine Chance bekam, zeigte er zuletzt aber gute Leistungen. Insbesondere im April im Cup-Halbfinale gegen den SV Mattersburg, als Stankovic drei Elfmeter der Burgenländer entschärfte.

In Salzburg steht Stankovic noch bis 2020 unter Vertrag. Aktuell haben die Veilchen mit Patrick Pentz und Ivan Lucic zwei Optionen - Robert Almer beendete seine Karriere und Osman Hadzikic verlässt den Verein ablösefrei.

FAK: Verstärkung für Trainer Thomas Letsch

Zudem setzt die Austria auch die "professionelle Neuausrichtung" fort, wie es in einer Aussendung am Mittwochmorgen heißt: Der ausgebildete Sportwissenschaftler Maximilian Senft übernimmt beim FK Austria Wien die Position des Spiel- und Videoanalysten und wird das Trainerteam in vielen Bereichen mit seiner "wissenschaftlichen Perspektive" verstärken.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten