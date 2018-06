FC Everton an Red Bull Salzburgs Shootingstar Hannes Wolf interessiert

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Legt der 19-jährige Hannes Wolf im Sommer einen ordentlichen Karrieresprung hin? Medienberichten zufolge strecken mehrere Premier-League-Vereine die Fühler nach dem Salzburger Offensivgeist aus.

Der Daily Mirror schreibt vom großen Interesse des FC Everton, die den österreichischen Nationalteamkicker unbedingt verpflichten wollen. Der gebürtige Steirer sorgte in der abgelaufenen Spielzeit mit seiner unbekümmerten Art für Furore in der heimischen Bundesliga, auch bei sieben Europa-League-Einsätzen stellte Wolf sein feines Füßchen zur Schau.

In 45 Pflichtspiele gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler, der auch als Spitze eingesetzt werden kann, zwölf Tore und acht Assists, durchschnittlich netzte Wolf alle 232 Minuten ein. Der 19-jährige Youth-League-Sieger von 2017 soll schon länger am Zettel beim Liverpooler Fußballverein stehen, besitzt allerdings noch über ein gültiges Arbeitspapier bis 2020. Am Geld soll es allerdings nicht scheitern: sollten die Toffees Ernst machen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Wolf ab Sommer an der Merseyside kickt.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023

