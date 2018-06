Red Bull Salzburg verlängert mit Mittelfeldspieler Reinhold Yabo

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Der FC Red Bull Salzburg hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Reinhold Yabo um ein weiteres Jahr verlängert. Dies teilten die Salzburger auf Twitter mit.

Der 26 Jahre alte Yabo wechselte im Sommer 2015 vom Karlsruher SC in die österreichische Bundesliga. Danach wurde er für ein halbes Jahr an Arminia Bielefeld verliehen, kehrte aber wieder in die Mozartstadt zurück.

In der abgelaufenen Saison bestritt der deutsche Jugend-Nationalspieler 38 Pflichtspiele für die Salzburger und erzielte dabei drei Treffer, während er zehn weitere vorbereitete.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023

Diese Spieler verlassen die roten Bullen