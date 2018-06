Franco Foda nach Sieg über Deutschland um Bodenhaftung bemüht: "Sollten jetzt nicht durchdrehen"

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda ist nach dem historischen 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland am Samstagabend in Klagenfurt um Bodenhaftung bemüht gewesen. "Wir sollten jetzt nicht durchdrehen", warnte der Deutsche nach dem siebenten ÖFB-Sieg in Serie, dem ersten gegen Deutschland seit 32 Jahren.

"Es ist ein schöner Moment. Aber wir müssen bodenständig bleiben, demütig bleiben", sagte Foda. "Der Fußball ist schnelllebig." Bei seinen Spielern macht er sich diesbezüglich keine Sorgen. "Die Jungs sind klar im Kopf." Der Fokus liegt auf den nächsten Aufgaben. Es geht darum, auch in der im Herbst beginnenden Nations League und in der folgenden EM-Qualifikation erfolgreich zu sein.

Foda: "Die zweite Halbzeit war unglaublich"

"Es gibt schon Vertrauen, dass, wenn man wenig Fehler macht, wenn man als Mannschaft zusammenspielt, wenn man kompakt steht, auch gegen so eine Topmannschaft an einem Tag einiges möglich ist", meinte Foda. All diese Tugenden legte seine Mannschaft gegen Deutschland an den Tag - zumindest nach der Pause. "Die zweite Halbzeit war unglaublich. Was die Jungs spielerisch, läuferisch und taktisch gemacht haben, war Wahnsinn. Man sieht, wenn man Stress auf den Gegner ausübt, dass er dann auch Fehler macht."

Österreich vs. Deutschland: Die Noten für die ÖFB-Teamkicker © GEPA 1/13 Cordoba? Nie gehört! Mit 2:1 besiegt Österreichs Nationalmannschaft Weltmeister Deutschland. Das Spannende daran: der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Passive Deutsche wurden in Durchgang Zwei von Österreich regelrecht filetiert © GEPA 2/13 Jörg Siebenhandl (Note =1): Bügelte seinen haarsträubenden Fehler zum 0:1 mit Mörder-Paraden sofort wieder aus und fiel dadurch glücklicherweise nicht in ein Loch. Brave Vorstellung, die Slapstick-Einlage sei ihm verziehen. © GEPA 3/13 Aleksandar Dragovic (Note= 1): Solltet ihr Reus, Özil und Petersen irgendwo suchen? Sind vermutlich in Dragovic‘ Hosentasche. Souveräne Vorstellung des Noch-Leiceister-Legionärs. © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note= 1): Ging keine Kompromisse ein und stieg seinen deutschen Gegenspielern des Öfteren ziemlich hart auf die Schlapfn. Recht glücklich, dass er ungeschoren davon kam. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 1): Brachte beim 0:1 seinen Keeper Jörg Siebenhandl arg in Bedrängnis, der dann prompt für Slapstick sorgte und Deutschland das Tor schenkte. Betonierte nach Alaba-Eckball wunderschön den Ausgleich. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note= 1): Ein Assist Marke Zuckerwatte zum 2:1 von Alessandro Schöpf. Defensiv hatte er mit dem umtriebigen, aber glücklosen Leroy Sane so seine liebe Not, bekam aber fleißig Hilfe von Vordermann Schöpf. © GEPA 7/13 Florian Grillitsch (Note= 1): Überraschte DFB-Goalie Manuel Neuer in Minute 32 fast mit einer gefinkelten Aktion. Benötigte einige Minuten um ins Spiel zu kommen, verkörpert aber aktuell den modernen zentralen Mittelfeldspieler. © GEPA 8/13 Julian Baumgartlinger (Note= 1): Machte im zweiten Durchgang die Zentrale dicht, bildete mit dem Kollegen Grillitsch eine quasi undurchdringbare Mauer. © GEPA 9/13 David Alaba (Note =1): Bewies in Minute 54 Augen im Hinterkopf, als er mit Kumpel Arnautovic fast brasilianisch zauberte. Zwar einige Abspielfehler in Hälfte Eins, ansonsten aber sehr auffällig. © GEPA 10/13 Alessandro Schöpf (Note= 1): Bärenstarke Vorstellung, nicht nur aufgrund des Zuckertors. Defensiv wie offensiv äußerst aktiv und umtriebig. Machte in Minute 76 dem Kollegen Moritz Bauer Platz. © GEPA 11/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Motiviert bis in die Haarspitzen, überzeugte im Sturmzentrum einmal mehr. Ist sowas wie der Jesus Christus des ÖFBs, suchte immer wieder den nicht minder talentierten Alaba. Unter tosendem Applaus in Minute 81 unter die Dusche. © GEPA 12/13 Peter Zulj (Note= 1): Bestätigte seine starke Leistung aus dem Russland-Match. Feine linke Klebe, eiserner Willen. In dieser Form eine Bereicherung für das Team. © GEPA 13/13 zu kurz eingesetzt, trotzdem Note= 1: Guido Burgstaller, Moritz Bauer, Stefan Ilsanker und Florian Kainz.

Sein Kapitän sah das ähnlich. "In der zweiten Halbzeit war es nah an einem Spiel, wie es ausschauen soll", sagte Julian Baumgartlinger. Die sonst so ballsicheren Deutschen so unter Druck setzen zu können, mache ihn stolz - und das in einer keineswegs einfachen Situation nach einem wegen Starkregens um fast 1:45 Stunden verzögerten Beginn. Beim Warten in der Kabine bekamen die Spieler Suppe. "Wir wollten unbedingt spielen", betonte Foda.

Bestmarken für Foda nur "Nebengeräusche"

Als Belohnung gab es den ersten ÖFB-Sieg gegen Deutschland seit 1986. Dazu wurden die längste Siegesserie und der beste Teamchef-Start (5 Siege) der Verbandsgeschichte eingestellt - für Foda alles "Nebengeräusche". "Für mich ist wichtig, wie die Mannschaft Fußball spielt", betonte der 52-Jährige. Sie tat es diesmal außergewöhnlich gut. "Wir haben extrem viel Aufwand betrieben", erklärte Baumgartlinger.

Nächsten Sonntag (10. Juni) wartet mit Rekordweltmeister Brasilien in Wien der nächste Prüfstein. "Das wird nicht weniger anstrengend", meinte der ÖFB-Kapitän. Auf die Spieler warten nun drei freie Tage, ehe man sich ab Mittwoch in Bad Tatzmannsdorf auf Brasilien vorbereitet. "Dann wollen wir uns in Wien vor einem vollen Stadion auch noch einmal von der besten Seite präsentieren", sagte Foda. "Vielleicht können wir noch so eine Leistung abrufen."

Die längsten Siegesserien zu Beginn neuer Amtszeiten österreichischer Fußball-Teamchefs: