Deutschlands 1:2-Niederlage gegen Österreich: Nur eine WM-Baustelle ist geschlossen

Joachim Löw hat sich nach 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Test gegen Österreich verärgert ob der schlechten Leistung gezeigt. Manuel Neuer dürfte nach seinem Comeback endgültig in Russland dabei sein, die übrigen Wackelkandidaten konnten sich nicht empfehlen. Das macht die Entscheidung über den finalen WM-Kader nicht einfacher.

Nur ein einziges Mal lichtete sich die Miene des Bundestrainers, als er im ZDF die schwache Leistung seines Teams erklären musste. Als Katrin Müller-Hohenstein auf den Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im Trainingslager in Eppan zu sprechen kam, lächelte Löw: Man freue sich auf den Besuch von zwei oder drei Stunden, seine Spieler würden ein paar Fragen stellen, die Kanzlerin womöglich auch.

Danach, so ließ er noch einfließen, würde es darum gehen, die endgültigen Entscheidungen für den finalen 23-Mann-Kader zu treffen, den er am Montag der FIFA und danach der deutschen Öffentlichkeit präsentieren wird.

Entscheidungen, die nach der Niederlage gegen die nicht für die WM qualifizierten Österreicher nur in einem Punkt leichter wurden.

Einzelkritik zu Österreich - Deutschland: Die Noten für das DFB-Team © getty 1/19 Bei der 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft waren alle Augen auf Manuel Neuer gerichtet. Der Keeper überzeugte bei seinem Comeback. Aber wie schlugen sich seine Vorderleute? Die Einzelkritik und die Noten des DFB-Teams. © getty 2/19 Mit diesen elf Spielern startete Joachim Löw ins Testspiel gegen Österreich. © getty 3/19 Manuel Neuer: Leistete sich anfangs einen schlampigen Fehlpass. Im Anschluss sehr sicher und mit einer starken Reaktion gegen Grillitsch (32.). Beim ersten Gegentor machtlos, kurz danach überragend gegen Arnautovic. Auch beim 1:2 ohne Chance. Note: 2,5. © getty 4/19 Joshua Kimmich: Ungewohnt wackeliger Auftritt. Spielte einen üblen Querpass im eigenen Strafraum, bei dem er froh sein konnte, dass Österreich nichts daraus machte (45.). Auch in der zweiten Hälfte immer wieder unsicher. Note: 5. © getty 5/19 Niklas Süle: Köpfte viele Bälle aus der Gefahrenzone, verteilte sie gut und schaltete sich sogar hier und da mit nach vorne ein. Kam beim 1:2 allerdings zu spät. Note: 3,5. © getty 6/19 Antonio Rüdiger: Setzte seinen Körper immer wieder stark ein. Stark im Spielaufbau, mit einer überragenden Passquote. Direkt nach der Pause mit einem schlimmen Fehlpass und in der Folge mit ein paar Stellungsfehlern. Note: 3,5. © getty 7/19 Jonas Hector: Gute Hereingabe vor den Chancen von Özil (15.) und Brandt (39.). Vor dem Gegentor anders zugeordnet und dann zu spät bei Hinteregger. Auch vor dem zweiten Gegentor mit schwachem Stellungsspiel. Note: 5. © getty 8/19 Sami Khedira: Passsicher im Mittelfeld, allerdings das eine oder andere Mal auch etwas zu spät. Spielte den deutlich defensiveren Part als Gündogan und hielt sich offensiv zurück. Zur Pause für Rudy raus. Note: 3,5. © getty 9/19 Ilkay Gündogan: Dominant in der Zentrale. Spielte bis zu seiner Auswechslung die meisten Pässe (91 Prozent an den Mann) und hatte die meisten Ballaktionen. Ein unnötiger Ballverlust im zweiten Durchgang. Wenige Offensivakzente. In der 56. raus. Note: 3. © getty 10/19 Julian Brandt: Deutlich auffälliger als Sane. Setzte Hinteregger vor dem Führungstreffer unter Druck. Starker öffnender Pass vor Özils Chance (15.). Vergab später eine große Gelegenheit selbst (21.). Im zweiten Durchgang untergetaucht. Note: 3,5. © getty 11/19 Mesut Özil: Nutzte Siebenhandls Patzer und brachte Deutschland früh in Führung. Offensiv sehr umtriebig und gefährlich, lange mit einer perfekten Passquote, gab die meisten Torschüsse ab. Nach der Pause ungenau und teilweise fahrig. Note: 3. © getty 12/19 Leroy Sane: Deutete sein Potential im Dribbling an und war stark in der Balleroberung, blieb jedoch zu ineffizient und traf in beinahe allen Situationen mit Ball die falsche Entscheidung. Note: 5. © getty 13/19 Nils Petersen: Hatte es als Stoßstürmer bei seinem Länderspieldebüt schwer. Legte die Großchance von Brandt mit viel Übersicht auf (21.). Ansonsten vom Spiel abgeschnitten. Kaum Ballaktionen, kein eigener Torschuss. Note: 4,5. © getty 14/19 Sebastian Rudy: Kam zur Pause für Khedira. Spielte früh im zweiten Durchgang zwei schlampige Fehlpässe. Wirkte weniger stabil als sein Vorgänger. Dann aber stark, wie er vor Burgstaller weggrätschte (87.). Note: 3,5. © getty 15/19 Leon Goretzka: Kam in der 56. Minute für Gündogan. Dynamisch und bemüht, aber nicht mehr in der Lage, das Spiel entscheidend zu verändern. Note: 3,5. © getty 16/19 Timo Werner: Ab der 67. Minute für Brandt im Spiel. Brachte noch einmal Schwung rein und schlug eine starke Flanke auf Gomez (85.). Note: 3. © getty 17/19 Marco Reus: Ersetzte in der 67. Minute Sane. Trat nicht mehr auffällig in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 18/19 Julian Draxler: In der 76. Minute für Özil eingewechselt. Setzte keine Akzente mehr. Keine Bewertung. © getty 19/19 Mario Gomez: Durfte ab der 76. Minute für Petersen auf den Platz. Hatte noch eine Chance nach Flanke von Werner. Keine Bewertung.

Manuel Neuer mit gelungenem Comeback

Die gute Nachricht zuerst: Manuel Neuer wird dabei sein. Nur über Nacht auftretende Probleme mit dem mehrfach operierten linken Fuß könnten eine WM-Teilnahme noch verhindern, doch dafür gibt es keinerlei Anzeichen. In sportlicher Hinsicht wusste der 32-Jährige das Vertrauen des Trainerstabs am Samstagabend vollständig zu bestätigen. Gleich mehrere gute Paraden zeigte Neuer nach 259 Tagen Pause, darunter eine Weltklasse-Aktion gegen Florian Grillitsch, als er dessen Versuch aus kurzer Distanz aus dem kurzen Eck kratzte.

Den berühmten mitspielenden Neuer gab es ebenfalls zu sehen: Angesichts weniger Anspielstationen ging der Ball der Innenverteidiger oft zurück zum Torwart, auch die eine oder andere Kopfballablage nahm Neuer auf. Stolze 68 Ballaktionen waren der fünftbeste Wert des Teams. Wobei es zumindest in dieser Hinsicht noch Luft nach oben gab: In Halbzeit eins spielte Neuer einen Ball zum Gegner, entschärfte den folgenden Schuss aber ohne Probleme.

"Das war ein sehr zufriedenstellendes Comeback bei Manuel Neuer", bestätigte Löw auf der Pressekonferenz. Die alte und neue Nummer eins habe keine Probleme gehabt, der Fuß mache alles mit. Er betonte, dass es am Sonntag noch einmal ein abschließendes Gespräch geben werde, doch die Torwart-Baustelle im Kader dürfte endgültig geschlossen sein.

Löw von DFB-Leistung gegen Österreich "verärgert"

Die übrigen Baustellen traten gegen selbstbewusst und giftig auftretende Österreicher dagegen noch einmal in den Vordergrund: Zu pomadig und entscheidungsschwach im Spiel nach vorn, zu unaufmerksam und fehlerbehaftet im Spiel nach hinten präsentierten sich die insgesamt 16 eingesetzten Feldspieler, fast ohne Ausnahme. So sprang am Ende trotz fast 65 Prozent Ballbesitz eine verdiente Niederlage heraus. 14:8 Torschüsse für die Austria, mehr Ecken, mehr Flanken, mehr Kampfgeist.

Das ließ die Lippen des Bundestrainers doch etwas schmal werden. "Wir waren immer einen Schritt zu spät, haben sie gewähren lassen", kommentierte er etwa den DFB-Geleitschutz vor dem 1:2 von Alessandro Schöpf. "Schlampig" habe man sich präsentiert, sagte er, und listete die Litanei der Fehler sogleich auf: zu offen, zu wenig Ordnung, zu wenige Abschlüsse, zu viel Raum für den Gegner.

Und vor allem: viel zu viele Ballverluste. Teilweise an und im eigenen Strafraum, womit man den Gegner zu Abschlüssen einlud. Alles nur ein Trick, um Neuer in WM-Form zu schießen? Wohl kaum. "Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen", betonte Löw. Joshua Kimmich allein kam auf 21 Ballverluste, oft tief in der eigenen Hälfte.

Finaler WM-Kader: Was ist der Test gegen Österreich wert?

Trotz der klar angesprochenen Fehler und einer in seiner Ära einzigartigen Serie von fünf Spielen ohne Sieg wollte Löw von Alarmstimmung nichts wissen: "Wir lassen uns nicht verrückt machen und bleiben ruhig." In zwei Wochen werde die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen, garantierte er.

Damit hat er zweifelsohne Recht. Gegen Österreich fehlten mit Hummels, Boateng, Kroos und Müller gleich vier Stamm- und Führungsspieler, aus dieser Reihe ist lediglich Boateng bislang nicht für den Auftakt am 17. Juni gegen Mexiko in Stein gemeißelt. Dazu kommt das anstrengende Trainingslager und die Tatsache, dass der Anstoß aufgrund der vielen Regenschauer über 100 Minuten verschoben worden war. Alles keine perfekten Vorzeichen für eine gute Leistung, wenngleich der Bundestrainer keine Ausreden akzeptieren wollte.

Deutschlands Vorrundengegner

Datum Gegner Uhrzeit Spielort 17.06.2018 Mexiko 17 Uhr Moskau 23.06.2018 Schweden 20 Uhr Sotschi 27.06.2018 Südkorea 16 Uhr Kasan

Es gebe durchaus "eine Menge aufzuarbeiten", gab er zu, und entschwand nach kurzer Pressekonferenz schon in Richtung Flieger - in Bozen darf nach Mitternacht nämlich nicht mehr gelandet werden.

Mit der Frage im Gepäck, wie die Leistungen der möglichen Streichkandidaten angesichts dieser Vorzeichen denn nun zu bewerten sind.

Test gegen Österreich: Ungünstige Vorzeichen für Wackelkandidaten

Viel zu loben gab es bei den Sebastian Rudys, Julian Brandts und Nils Petersens dieser Welt zugegebenermaßen nicht. "Wenn ich mal die Feldspieler nehme, hat sich ohnehin niemand aufgedrängt", wischte er auf der PK das Thema Einzelkritik beiseite.

Doch Löw betonte im Vorfeld nicht umsonst immer wieder, dass der vorletzte Test nur eines von vielen Puzzleteilen sei. Eine absolute Topleistung unter diesen Umständen zu erwarten, ist eben schwer. Man erinnere sich an das Spiel Ende März gegen Brasilien, als eine zusammengewürfelte Elf verlor und Spieler wie Ilkay Gündogan oder Leroy Sane nicht gut aussahen.

Dabei ist doch die eigentliche Frage nicht, ob die "B-Elf des Kaders" so gut ist wie der erste Anzug ist - das ist sie natürlich nicht -, sondern ob einzelne Spieler ohne (großen) Qualitätsverlust in eine eingespielte und gut funktionierende "A-Elf" integriert werden könnten.

WM 2018: Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft © getty 1/28 Joachim Löw hat den vorläufigen Kader der Deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Das sind die Spieler, die für Deutschland den Titel verteidigen sollen. © getty 2/28 Torwart: Manuel Neuer - FC Bayern München © getty 3/28 Torwart: Bernd Leno - Bayer 04 Leverkusen © getty 4/28 Torwart: Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona © getty 5/28 Torwart: Kevin Trapp - Paris Saint-Germain © getty 6/28 Abwehr: Jerome Boateng - FC Bayern München © getty 7/28 Abwehr: Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach © getty 8/28 Abwehr: Jonas Hector - 1. FC Köln © getty 9/28 Abwehr: Mats Hummels - FC Bayern München © getty 10/28 Abwehr: Antonio Rüdiger - FC Chelsea © getty 11/28 Abwehr: Joshua Kimmich - FC Bayern München © getty 12/28 Abwehr: Marvin Plattenhardt - Hertha BSC © getty 13/28 Abwehr: Niklas Süle - FC Bayern München © getty 14/28 Abwehr: Jonathan Tah - Bayer Leverkusen © getty 15/28 Mittelfeld: Julian Brandt - Bayer 04 Leverkusen © getty 16/28 Mittelfeld: Julian Draxler - Paris Saint-Germain © getty 17/28 Mittelfeld: Leon Goretzka - FC Schalke 04 © getty 18/28 Mittelfeld: Ilkay Gündogan - Manchester City © getty 19/28 Mittelfeld: Sebastian Rudy - FC Bayern München © getty 20/28 Mittelfeld: Sami Khedira - Juventus Turin © getty 21/28 Mittelfeld: Toni Kroos - Real Madrid © getty 22/28 Mittelfeld: Leroy Sane - Manchester City © getty 23/28 Mittelfeld: Mesut Özil - FC Arsenal © getty 24/28 Angriff: Marco Reus - Borussia Dortmund © getty 25/28 Angriff: Thomas Müller - FC Bayern München © getty 26/28 Angriff: Timo Werner - RB Leipzig © getty 27/28 Angriff: Nils Petersen - SC Freiburg © getty 28/28 Angriff: Mario Gomez - VfB Stuttgart

Wer fährt mit zur WM? Entscheidung wird am Montag verkündet

Um diese Frage zu beantworten, wird Löw die Niederlage mit seinem Trainerteam noch einmal genau analysieren, gepaart mit den Trainingsleistungen der letzten Tage. In die Karten schauen ließ er sich nach Abpfiff nicht, und auch wenn er ganz klassisch im 4-2-3-1 aufstellte, wurde auf dem Feld doch ein bisschen experimentiert: Da tauschten Jonas Hector und Kimmich in der ersten Halbzeit mal für einige Minuten die Seiten, da beackerte Timo Werner in der Schlussphase den rechten Flügel, während Mario Gomez im Zentrum lauerte.

Ob sich einer der Wackelkandidaten am Samstag nun aus dem Kader spielte, oder ob im Gegenteil die nicht eingesetzten Jonathan Tah, Matthias Ginter und Marvin Plattenhardt die schlechtesten Karten haben, das weiß nur Löw allein.

Die Spieler nehmen es ohnehin sportlich. "Natürlich will man unbedingt dabei sein", sagte Petersen. "Aber jetzt kann man daran nicht mehr groß rütteln. Wenn man nicht unter den Top 23 ist, geht das Leben auch weiter."