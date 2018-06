Nach geplatzem Genua-Transfer von Valon Berisha: Dieser Serie-A-Klub ist nun Favorit

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Nachdem der Transfer von Valon Berisha zu Sampdoria Genua vor wenigen Tagen geplatzt ist, hat nun der nächste Verein aus der Serie A dem Spielmacher des FC Red Bull Salzburg ein Angebot unterbreitet. Berisha selbst bestätigte in einem Interview, dass die Zeit für einen Transfer reif sei.

Just Europa-League-Gegner Lazio Rom soll der neue Favorit auf eine Verpflichtung des Kosovaren sein. Wie der Italien-Insider Gianluca di Marzio berichtet, haben sich die Römer auf eine grundsätzliche Abmachung geeinigt, einen Transfer durchführen zu wollen. Kolportiert wird eine Ablösesumme von acht Millionen Euro.

Der 25 Jahre alte Berisha wechselte im Sommer 2012 von Viking Stavanger zu den roten Bullen. Nach sechs Jahren will sich Berisha neu orientieren. "Ich bin nun an einem Punkt, bei dem ich mit Salzburg schon meinen Zenit erreicht habe. Es ist vielleicht an der Zeit für einen neuen Schritt", sagte Berisha gegenüber der norwegischen Fernsehstation TV2.

Valon Berisha von Newcastle United umworben

In Salzburg habe sich Berisha zu einem viel kompletteren Spieler entwickelt, sowohl defensiv als auch offensiv. "Ich bin mental viel stärker geworden, wenn man bedenkt, dass ich für einen Verein spiele, der in der Liga eigentlich immer gewinnen muss", sagte Berisha. "Das ist immenser Druck, aber wenn du dann in der Europa League gegen große Vereine spielst, hast du dadurch weniger Angst."

Neben Lazio scheint auch ein Wechsel in die englische Premier League eine Option zu sein. Berisha bestätigte Verhandlungen mit Newcastle United. "Sie verfolgen mich und meine Leistungen schon seit längerem. Es besteht Interesse, allerdings liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch", sagte Berisha, und fügte hinzu: "England ist weiterhin ein Traumziel."

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023

Diese Spieler verlassen die roten Bullen