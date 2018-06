Red Bull Salzburg: Wechselt Valon Berisha zu Sampdoria Genua?

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Frosinone Friendlies Norwegen -

Panama Segunda División Numancia -

Saragossa Serie B Venedig -

Palermo Segunda División Valladolid -

Gijon Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights)

Die Spieler von Red Bull Salzburg sind nach den starken Leistungen in der Europa League nach wie vor in ganz Europa heiß begehrt. An Valon Berisha soll nun Sampdoria Genua aus der Serie A Interesse zeigen.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio auf seinem Blog berichtet, sollen sich die Italiener mit Salzburg bereits über eine Ablösesumme für Berisha einig sein, mit dem Spieler selbst wird aber noch verhandelt.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde zuletzt häufiger mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht, weswegen das Interesse aus der Serie A etwas überraschend wirkt. Sampdoria sucht aber einen Nachfolger für Dennis Praet. Der Belgier wird sowohl mit Juventus Turin als auch SSC Napoli in Verbindung gebracht.

Valon Berisha: Seine Leistungsdaten 2017/18