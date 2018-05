SK Rapid Wien: Louis Schaub hatte Anfragen von zahlreichen internationalen Topklubs

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Louis Schaubs Wechsel zum 1. FC Köln ging beim SK Rapid Wien nach dem Papstbesuch und dem Karriereende von "Fußballgott" Steffen Hofmann ein wenig unter. Der Überraschungseffekt fehlte, Schaubs Abgang schien seit mehreren Monaten nur eine Frage der Zeit.

Denn der 23-jährige Neo-Kölner hatte zahlreiche Angebote vorliegen. Auch von internationalen Topklubs: So wollten der Hamburger SV, Ajax Amsterdam und der FC Brügge Schaub zu sich locken, der Mittelfeldspieler entschied sich aber schlussendlich für die Domstadt. Auch weil die Kölner schon seit Peter Stögers Zeiten hinter dem Rapidler her waren, berichtet die Krone.

Zudem hielt sich Schaub erst jetzt bereit, einen derartigen Schritt zu wagen: "Ich spürte, dass es jetzt an der Zeit ist. Ich brauche einen neuen Reiz. Jetzt bin ich im richtigen Alter." Von Kölner Seite her wurde ihm obendrauf ein hervorragendes Gefühl vermittelt: "Sie wollten mich unbedingt. Köln ist auch eine Stadt, die den Klub lebt, ein großer Verein." Für den "Effzeh" ist nach dem Gang in Deutschlands zweithöchste Spielklasse der sofortige Wiederaufstieg das Ziel. Mit Louis Schaub als Schaltzentrale im offensiven Mittelfeld.

Louis Schaubs Leistungsdaten