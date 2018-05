Louis Schaub wechselt vom SK Rapid Wien zum 1. FC Köln

League One Rotherham -

Louis Schaub hat seinen Wechsel in die deutsche Bundesliga fixiert. Der ÖFB-Teamspieler wird den SK Rapid Wien zum Ende der Saison verlassen und unterschreibt beim 1. FC Köln einen Vertrag bis 2022.

Dies bestätigte der Absteiger der deutschen Bundesliga am Mittwochvormittag. "Der Effzeh ist ein großer Club mit großartigen Fans und einer besonderen Atmosphäre", freute sich Schaub über den fixierten Wechsel.

Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, Berichten zufolge sollen die Kölner von einer Ausstiegsklausel in Schaubs Vertrag in Höhe von 3,5 Millionen Euro Gebrauch gemacht haben.

Der 23-Jährige spielte in seiner Jugend für Admira, wechselte aber schon mit 13 Jahren zu Rapid, wo er danach alle Jugendauswahlen durchlief.

In der aktuellen Saison bestritt Schaub bislang 33 Pflichtspiele für den österreichischen Rekordmeister und erzielte dabei acht Tore und zehn Assists. In der österreichischen Nationalmannschaft verbuchte der Mittelfeldspieler fünf Tore in den vergangen sechs Länderspielen.