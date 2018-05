Sommer-Transfers der österreichischen Bundesliga im Überblick: Aktuelle Transfers und Gerüchte zum SK Rapid Wien

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe League One Scunthorpe -

Rotherham League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Ligue 1 Caen -

PSG J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

Am 1. Juli öffnet für die österreichischen Bundesligisten offiziell das Transferfenster. Hinter den Kulissen wird aber freilich jetzt schon an Deals für die kommende Saison gebastelt - schließlich wollen die heimischen Klubs mit ihren Neuzugängen in die Vorbereitung starten.

Mit Saisonende vertragsfreie Spieler dürfen schon seit 1. Jänner 2018 mit potenziellen Vereinen verhandeln, einige Transfers gingen so schon über die Bühne. Sturm verpflichtete etwa Anastasios Avlonitis und Markus Lackner, die Austria sicherte sich Maximilian Sax. Den spektakulärsten Transfer landete bisher wohl der SK Rapid - die Hütteldorfer verpflichteten den Stürmer Andrija Pavlovic für kolportierte 1,3 Millionen Euro vom FC Kopenhagen.

Bestimmt nicht der letzte Sommer-Transfer in der österreichischen Bundesliga. SPOX hält euch über alle Gerüchte des SK Rapid auf dem Laufenden. Wer könnte kommen? Wer könnte gehen? Und wer wurde bereits fix verpflichtet? Der Überblick.

Der Transfer von Marvin Potzmann gilt längst als fixiert

Mögliche Zugänge: Marvin Potzmann (Sturm Graz), Nikola Stojiljkovic (Kayserispor)

Mögliche Abgänge: Joelinton (Rückkehr Hoffenheim), Andreas Kuen (Vertragsende, Wacker Innsbruck), Louis Schaub (1. FC Köln), Lucas Galvão (Unbekannt), Giorgi Kvilitaia (Unbekannt)

Fixe Zugänge: Andrija Pavlovic (FC Kopenhagen)

Fixe Abgänge: Steffen Hofmann (Karriereende), Thanos Petsos (Rückkehr Werder Bremen), Mario Pavelic (Vertragsende)

Die Bundesliga-Tabelle: