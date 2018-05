Hannover-96-Stürmer Martin Harnik vor Wechsel zu Werder Bremen

Championship Aston Villa -

Der 68-fache ÖFB-Stürmer Martin Harnik dürfte Hannover 96 nach zwei Jahren und 32 Toren in 65 Spielen wieder verlassen. Der 30-Jährige steht vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Das verriet 96-Präsident Martin Kind dem Sportbuzzer.

"Ich empfehle, den Wechsel noch in dieser Woche abzuwickeln", so Kind. "Rumeiern bringt nur Unruhe und hilft keinem. Wir sollten das Thema abschließen. Er will ja auch nach Bremen gehen." Die kolportierte Ablösesumme soll sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. Harnik soll in Bremen einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Und während Hannover damit einen Österreicher verliert, dürfte der nächste schon wieder andocken. Der 25-Jährige, aktuell noch bei Premier-League-Absteiger Stoke City unter Vertrag, wurde laut Bild bereits in Hannover gesichtet und dürfte demnächst seinen Medizincheck absolvieren.

Martin Harniks letzte fünf Saisons