SK Sturm wirft James Jeggo aus dem Kader für das letzte Bundesligaspiel gegen Altach

Der Unmut über die Transfernews der letzten Tage sitzt beim SK Sturm weiter tief - und wirkt sich auch auf den Kader für das letzte Bundesligaspiel aus.

Es sei "menschlich enttäuschend", meinte der Grazer Geschäftsführer Günter Kreissl am Freitag u. a. zum Wechsel von James Jeggo zur Wiener Austria. Der Mittelfeldspieler hatte seinen auslaufenden Vertrag bei den Steirern nicht verlängert und geht somit ablösefrei zum Ligakonkurrenten.

Mit seiner Enttäuschung dürfte Kreissl nicht alleine sein. Wie die Kleine Zeitung berichtet, habe die Personalie die Stimmung im Trainingszentrum in Messendorf deutlich getrübt. Die Art und Weise des Wechsels zur Wiener Austria sowie der Zeitpunkt der Bekanntgabe verursachte ungläubiges Kopfschütteln und stieß einigen Spielerkollegen sauer auf. Resultat dessen ist zudem Jeggos Rausschmiss aus dem Kader für das abschließende Bundesligaspiel am Sonntag in Altach, schreibt die Kleine.

