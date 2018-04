ÖFB-Cup-Halbfinale: SV Mattersburg gegen Red Bull Salzburg

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Primera División La Coruna -

Red Bull Salzburg trifft im Rahmen des ÖFB-Cup-Halbfinales am Mittwoch im Pappelstadion auf den SV Mattersburg. Die Bullen holten in den letzten vier Jahren das Double aus Meisterschaft und Cupsieg und gehen als Favorit in die Partie. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos rund um das Spiel.

Mattersburg holte aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte, einen davon allerdings gegen Salzburg. In der 26. Bundesliga-Runde lagen die Burgenländer zu Hause gegen die Bullen bereits 0:2 zurück, konnten durch zwei Elfmetertore aber noch einen Zähler einfahren.

Die Mozartstädter mussten sich nach der Niederlage im Hinspiel der Europa League gegen Lazio Rom zum ersten Mal nach 35 Pflichtspiel-Siegen in Folge wieder geschlagen geben und verloren kurz darauf auch gegen den LASK. Nach dem Sieg im Rückspiel gegen die Italiener und dem damit verbundenen Aufstieg folgte aber ein deutlicher 6:2-Erfolg bei der Admira.

ÖFB-Cup: Salzburger Dominanz

Red Bull Salzburg gewann zuletzt viermal in Folge das Double. Darüber hinaus durften die Bullen den Pokal 2012 hochstemmen. In der Pre-Red-Bull-Ära standen die Mozartstädter vier Mal im Endspiel, konnten aber keines für sich entscheiden.

Der SV Mattersburg stand 2006 und 2007 im Finale, musste sich dort aber beide Male der Wiener Austria geschlagen geben.

Direkte ÖFB-Cup-Bilanz spricht für Mattersburg

Die beiden Teams trafen im ÖFB-Cup erst ein einziges Mal aufeinander. Am 03.04. 2007 duellierte man sich ebenfalls im Halbfinale.

Nach einer frühen 2:0-Führung der Salzburger konnte Mattersburg spät ausgleichen. In der Verlängerung gelang Ilco Naumsoki schließlich der Siegtreffer.

ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg vs. SV Mattersburg

Datum Heim Gast Uhrzeit Ergebnis/Liveticker 03.04.2007 Red Bull Salzburg SV Mattersburg 20.30 Uhr 2:3 n.V. 18.04.2018 SV Mattersburg Red Bull Salzburg 18.00 Uhr SPOX

Posted by SPOX.com

Mattersburg vs. Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Mattersburg: Kuster - Höller, Malic, Mahrer, Novak - Ertlthaler, Jano - Okugawa, Perlak, Gruber - Prevljak

Ersatz: Casali - Lercher, Rath, Hart, Seidl, Renner, Pink, Maierhofer

Es fehlen: Ortiz (Leistenblessur), Grgic (nach Kreuzbandriss), Fran (Innenbandriss und Kreuzband-Teilabriss), Böcskör (Bänderriss im Sprunggelenk)

Salzburg: Stankovic - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha - Gulbrandsen, Dabbur

Ersatz: Walke - Onguene, Farkas, Pongracic, Mwepu, Wolf, Minamino

Es fehlt: Leitgeb (Adduktorenprobleme)

Fraglich: Yabo (Knie), Hwang (Sprunggelenk)

ÖFB-Cup: Wo kann ich Mattersburg gegen Salzburg live sehen

Das Halbfinale des ÖFB-Cups wird live im Free-TV übertragen. Puls 4 berichtet am 18. April ab 17:45 Uhr Uhr, Anstoß der Partie zwischen dem SV Mattersburg und Red Bull Salzburg ist um 18:00 Uhr.

Darüber hinaus ist das Spiel auch über die Homepage von Puls 4 im Livestream zu sehen.

ÖFB-Cup im Liveticker verfolgen

Natürlich wird das Duell zwischen Mattersburg und Salzburg auch von SPOX via Liveticker begleitet. Geleitet wird die Partie übrigens von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber.

