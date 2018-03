SV Mattersburg-Sportdirektor Franz Lederer ist bei Smail Prevljak nicht zuversichtlich

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis

Der SV Mattersburg kann dem Heimspiel am Sonntag gegen Rapid relativ gelassen entgegenblicken. Vor dem Auftakt des letzten Viertels der Fußball-Bundesliga liegen die Burgenländer fern aller Abstiegssorgen auf Platz sechs und stehen obendrein im Cup-Semifinale. Daher fällt das Zwischenresümee von Sportdirektor Franz Lederer äußerst positiv aus.

"Die Saison ist bisher total zufriedenstellend. Wir haben es uns im Herbst zwar zwischendurch ein bisschen schwergemacht, aber spätestens seit dem Frühjahr ist alles sehr gut", sagte der Ex-SVM-Coach der APA. Wie schon 2017 - damals als abgeschlagener Letzter - erwischten die Mattersburger einen optimalen Start ins neue Kalenderjahr. Die Bilanz aus den acht Pflichtspielen 2018 steht bei fünf Siegen, zwei Remis und einer Niederlage.

Mattersburg schielt auf Rang fünf

Ein Geheimrezept für das schnelle Abschütteln der Frühjahrsmüdigkeit gibt es laut Lederer nicht. "Die Trainer leisten in der Vorbereitung einfach in allen Bereichen eine durchdachte Arbeit." Der Lohn dafür ist die Chance auf eine Europacup-Teilnahme. Auf den fünften Platz, der möglicherweise für das internationale Geschäft reicht, fehlen derzeit sieben Punkte. "Ein bisschen liebäugeln wir schon noch mit Rang fünf", gab Lederer zu.

Der SVM hat aber auch noch eine weitere Chance auf die Europa-League-Qualifikation, und zwar über den Cup, wo es im Semifinale am 18. April vor eigenem Publikum gegen Serien-Doublegewinner Red Bull Salzburg geht. "Dieses Spiel ist ein ganz großes Highlight für uns", betonte Lederer.

"Prevljak? Wenn jemand so einen Lauf hat..."

Speziell für Smail Prevljak bietet dieses Match eine besondere Brisanz, schließlich ist der Mattersburger Top-Goalgetter ein Leihspieler von Salzburg. Angesichts der Ausbeute von elf Toren aus seinen jüngsten sechs Auftritten wird der bosnische Neo-Teamspieler wohl nach dieser Saison nicht zu halten sein. "Wenn jemand so einen Lauf hat, wird er natürlich für seinen Stammclub interessant", meinte Lederer.

Neben Prevljak könnte auch die zweite Red-Bull-Leihgabe Masaya Okugawa im Sommer in die Mozartstadt zurückbeordert werden, was aber nicht heißt, dass in der kommenden Saison keine verliehenen "Bullen" im SVM-Trikot zu sehen sein werden. Lederer: "Wir werden diesbezüglich die Möglichkeiten ausloten."

Mit der Tatsache, dass Salzburger Leihspieler bei insgesamt sechs Bundesliga-Vereinen geparkt sind, hat der Sportdirektor kein Problem. "Es ist nicht so, dass Kicker wie Schachfiguren hin- und hergeschoben werden und eine schiefe Optik entsteht." Generell hält sich Lederer jedoch zu Personalfragen bedeckt. "Wir arbeiten unsere Dinge ab und geben keine Wasserstandsmeldungen ab. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Saison sicher eine konkurrenzfähige Mannschaft haben."

Ob dieses Team in Heimspielen auch von vielen Fans gesehen wird, ist allerdings offen. Gegen kleinere Clubs kommen schon jetzt meistens nur noch 2.000 bis 3.000 Personen ins Pappelstadion, von einem Zuschauerschnitt von über 10.000 in der Anfangszeit im Oberhaus ist man meilenweit entfernt. "Es wird immer schwieriger, die Leute ins Stadion holen, diese Erfahrung machen in der Bundesliga aber nicht nur wir. Vielleicht liegt es auch am Überangebot. Man kann praktisch jeden Tag auf Knopfdruck hochklassigen Fußball sehen", erklärte Lederer.

Die Bundesliga Tabelle