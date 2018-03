Österreich gegen Slowenien heute live im TV oder Livestream sehen

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Am heutigen Freitag empfängt Österreichs Nationalteam in Klagenfurt jenes von Slowenien. Hier gibt es alle Infos zur Live-Übertragung der Partie des ÖFB-Teams im TV, zum Livestream im Internet und Liveticker.

Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda trifft in der Länderspielpause zunächst im Klagenfurter Wörthersee-Stadion auf Slowenien, ehe sie am Dienstag auswärts gegen Luxemburg ran muss.

ÖFB-Team gegen Slowenien live im TV und Livestream sehen

Der ORF überträgt das Match zwischen Österreich und Slowenien in gewohnter Form im Free-TV. Die Vorberichterstattung auf ORF 1 beginnt um 20:15 Uhr, der Anpfiff von Schiedsrichter Stephan Klossner (SUI) erfolgt um 20:45 Uhr. Wie üblich bietet der ORF zusätzlich in der TVthek auch einen Livestream im Internet an. Die Partie wird mit folgender Besetzung begleitet:

Kommentar: Oliver Polzer

Moderation: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska

Außerdem gibt es auf SPOX einen Liveticker, mit dem ihr nichts verpasst.

ÖFB-Team mit negativer Bilanz gegen Slowenien

Das bisherig einzige Duell zwischen dem ÖFB und Slowenien fand am 18. März 1997 statt. Die damals von Herbert Prohaska betreuten Österreicher verloren das Freundschaftsspiel in Linz mit 0:2.

Österreich vs. Slowenien 1997 - Die Aufstellung des ÖFB-Teams vor 21 Jahren © GEPA 1/18 Erst ein Mal traf eine ÖFB-Auswahl bislang auf Slowenien. Am 13. März 1997 testete das Team von Trainer Herbert Prohaska in Linz für die rund drei Wochen später beginnende WM-Qualifikation 1998. SPOX zeigt, wer für den ÖFB damals auflief. © GEPA 2/18 TOR: Michael Konsel (SK Rapid Wien), 35 Jahre. © GEPA 3/18 LIBERO: Goran Kartalija (LASK), 31 Jahre. © GEPA 4/18 VERTEIDIGUNG: Peter Schöttel (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 5/18 Anton Pfeffer (FK Austria Wien), 31 Jahre. © GEPA 6/18 DEFENSIVES MITTELFELD: Franz Aigner (Austria Salzburg), 29 Jahre. © GEPA 7/18 Adi Hütter (Austria Salzburg), 27 Jahre. © GEPA 8/18 MITTELFELD: Harald Cerny (TSV 1860 München), 23 Jahre. © GEPA 9/18 Andreas Heraf (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 10/18 Andreas Herzog (SV Werder Bremen), 28 Jahre. © GEPA 11/18 Markus Schopp (Hamburger SV), 23 Jahre. © GEPA 12/18 STURM: Toni Polster (1. FC Köln), 33 Jahre. © GEPA 13/18 EINWECHSELSPIELER: Franz Wohlfahrt (VfB Stuttgart), 32 Jahre. © GEPA 14/18 Roman Mählich (SK Puntigamer Sturm Graz), 25 Jahre. © GEPA 15/18 Peter Stöger (SK Rapid Wien), 30 Jahre. © GEPA 16/18 Heimo Pfeifenberger (SV Werder Bremen), 30 Jahre. © GEPA 17/18 Herfried Sabitzer (GAK), 27 Jahre. © GEPA 18/18 Mit folgender Startelf ging das ÖFB-Team in die Partie gegen Slowenien.

Österreich gegen Slowenien: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

ÖFB-Team: Das ist der aktuelle Teamkader

Position Spieler Torhüter Markus Kuster (Mattersburg, 0 Länderspiele), Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich, 16), Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 0) Abwehr Moritz Bauer (Stoke City, 4/0 Tore), Aleksandar Dragovic (Leicester City, 61/1), Martin Hinteregger (FC Augsburg, 27/2), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg, 3/0), Sebastian Prödl (Watford, 64/4), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, 4/0), Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam, 2/0) Mittelfeld David Alaba (FC Bayern München, 59/11), Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen, 59/1), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim, 5/0), Stefan Hierländer (SK Sturm Graz, 0), Stefan Ilsanker (RB Leipzig, 26/0), Florian Kainz (SV Werder Bremen, 6/0), Valentino Lazaro (Hertha BSC, 11/0), Louis Schaub (SK Rapid, 6/4), Xaver Schlager (FC Red Bull Salzburg, 0), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04, 13/2), Peter Zulj (SK Sturm Graz, 0) Angriff Marko Arnautovic (West Ham United, 67/16), Guido Burgstaller (FC Schalke 04, 14/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, 5/0) Auf Abruf Pavao Pervan (LASK, 0), Richard Strebinger (SK Rapid, 0) - Deni Alar (SK Sturm Graz, 1/0), Stefan Hierländer (SK Sturm Graz, 0), Raphael Holzhauser (FK Austria Wien, 0), Marc Janko (FC Lugano, 66/28), Florian Klein (FK Austria Wien, 45/0), Konrad Laimer (RB Leipzig, 0), Philipp Lienhart (FC Freiburg, 0), Dario Maresic (SK Sturm Graz, 0), Thorsten Röcher (SK Sturm Graz, 0), Philipp Schobesberger (SK Rapid, 1/0), Tarkan Serbest (FK Austria Wien, 0), Kevin Wimmer (Stoke City, 8/0), Hannes Wolf (FC Red Bull Salzburg, 0), Dominik Wydra (FC Erzgebirge Aue, 0)

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018