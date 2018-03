ÖFB benötigt für weitere Länderspiele in Wien neuen Vertrag

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist bestrebt, auch künftig Länderspiele in Wien auszutragen. Dafür bedarf es aber einer neuen Vereinbarung mit der Stadt, die die Benützungsgebühr für das Ernst-Happel-Stadion offenbar um ein Vielfaches erhöhen will. Für den Testspiel-Kracher am 10. Juni gegen Brasilien hat sich der ÖFB noch zu den bisherigen Konditionen eingemietet. Danach ist alles offen.

Die Länderspiele am Freitag gegen Slowenien, am 30. Mai in Innsbruck gegen Russland und am 2. Juni in Klagenfurt gegen Deutschland trägt der ÖFB allesamt in den Bundesländern aus. "Wir haben gegenüber der Stadt Wien aber betont, dass uns der Standort Ernst-Happel-Stadion wichtig ist", erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Sowohl das Fassungsvermögen als auch weitere Annehmlichkeiten in der Bundeshauptstadt seien attraktiv.

Das Hoffen auf eine Einigung

Aktuell hat der ÖFB allerdings keinen Vertrag mit der Stadt als Stadion-Eigentümerin. "Wir sind in laufenden Gesprächen", sagte Neuhold. "Ich hoffe, dass wir zeitnah eine Einigung finden." Eine unbefristete Vereinbarung, die die Rahmenbedingungen für Länderspiele im Prater regelt, sei das Ziel. "Wir sind in einer Phase, in der wir zuversichtlich sind, dass wir zu einer Lösung kommen. Der Standort ist für uns wichtig, bereits für den Herbst."

Österreich vs. Slowenien 1997 - Die Aufstellung des ÖFB-Teams vor 21 Jahren © GEPA 1/18 Erst ein Mal traf eine ÖFB-Auswahl bislang auf Slowenien. Am 13. März 1997 testete das Team von Trainer Herbert Prohaska in Linz für die rund drei Wochen später beginnende WM-Qualifikation 1998. SPOX zeigt, wer für den ÖFB damals auflief. © GEPA 2/18 TOR: Michael Konsel (SK Rapid Wien), 35 Jahre. © GEPA 3/18 LIBERO: Goran Kartalija (LASK), 31 Jahre. © GEPA 4/18 VERTEIDIGUNG: Peter Schöttel (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 5/18 Anton Pfeffer (FK Austria Wien), 31 Jahre. © GEPA 6/18 DEFENSIVES MITTELFELD: Franz Aigner (Austria Salzburg), 29 Jahre. © GEPA 7/18 Adi Hütter (Austria Salzburg), 27 Jahre. © GEPA 8/18 MITTELFELD: Harald Cerny (TSV 1860 München), 23 Jahre. © GEPA 9/18 Andreas Heraf (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 10/18 Andreas Herzog (SV Werder Bremen), 28 Jahre. © GEPA 11/18 Markus Schopp (Hamburger SV), 23 Jahre. © GEPA 12/18 STURM: Toni Polster (1. FC Köln), 33 Jahre. © GEPA 13/18 EINWECHSELSPIELER: Franz Wohlfahrt (VfB Stuttgart), 32 Jahre. © GEPA 14/18 Roman Mählich (SK Puntigamer Sturm Graz), 25 Jahre. © GEPA 15/18 Peter Stöger (SK Rapid Wien), 30 Jahre. © GEPA 16/18 Heimo Pfeifenberger (SV Werder Bremen), 30 Jahre. © GEPA 17/18 Herfried Sabitzer (GAK), 27 Jahre. © GEPA 18/18 Mit folgender Startelf ging das ÖFB-Team in die Partie gegen Slowenien.

In diesem steht neben den Heimspielen der neu geschaffenen Nations League gegen Nordirland (12. Oktober) und Bosnien-Herzegowina (15. November) am 6. September auch ein Test gegen Schweden auf dem Programm. Im Happel-Oval ist am selben Tag der Wiener "Business Run" angesetzt. Der Spielort muss 120 Tage vor einem offiziellen Länderspiel bei der UEFA deponiert werden, weil beim europäischen Verband auch die Vermarktungsrechte liegen.

"Wollen Planungssicherheit"

So etwas wie ein Stichtag für die Verhandlungen mit Wien ist daher der 10. Mai. "Ein Vertragsabschluss ist wichtig, damit wir Planungssicherheit haben", meinte Neuhold. Im Gegensatz zu Vorgänger Marcel Koller, der Wien klar bevorzugt hatte, sei Neo-Teamchef Franco Foda bei der Auswahl der Standorte flexibel. Neuhold: "Für ihn gibt es kein fixes Heimstadion in dem Sinn. Er ist offen für alles. Er sieht es in erster Linie als eine Entscheidung des ÖFB. Natürlich wird der Teamchef aber von uns in alle Überlegungen eingebunden."

Sollte auf lange Sicht im Prater tatsächlich ein neues Nationalstadion gebaut werden, wäre laut Neuhold ein Fassungsvermögen im Bereich der aktuellen Arena das Ziel - rund 50.000 Zuschauer. Im Juni könnte das Happel-Stadion bereits das nächste Mal an seine Kapazitätsgrenze stoßen, wenn Brasilien mit dem derzeit verletzten Superstar Neymar in Österreich seine WM-Generalprobe absolviert.

"Solche Gegner sind nicht 100-prozentig planbar", sagte Neuhold über den hochkarätigen Testspiel-Sommer. Russland und Deutschland waren schon Ende des Vorjahres so gut wie fixiert. Im Jänner hatte sich dann auch noch die Agentur, die Brasilien exklusiv vermarktet, gemeldet. Der Kontakt sei nach einem 2:1-Testspielsieg der Brasilianer im November 2014 in Wien nie abgerissen.

"Wirtschaftlich darf es für uns kein Risiko sein"

Ursprünglich waren zwei Varianten angedacht - Wien und London. "Bei uns war sehr schnell die Präferenz klar, das in Österreich zu machen, in Wien, weil unsere Partner und Fans davon mehr haben", erklärte Neuhold. Die Vereinbarung mit den Brasilianern sei ähnlich wie 2014. "Wirtschaftlich darf es für uns kein Risiko sein." Der Test gegen den Rekordweltmeister sei das "i-Tüpfelchen" für ein auch sonst hochklassiges Länderspieljahr.

"Wir haben jetzt zwei Gegner, die an Attraktivität nicht zu überbieten sind", sagte Neuhold über Brasilien und Deutschland. Der Zeitpunkt kurz vor der WM sei ein guter. Zusammen mit der sportlich interessanten Nations League soll 2018 dadurch zum "Wendepunkt" beim Zuschauer-Interesse werden. "2017 hatten wir nicht den Besuch, den wir aus 2014, 2015 und 2016 gewohnt waren", gestand Neuhold.

Die Alarmglocken hätten spätestens nach den 11.700 Zuschauern geläutet, die im November zum ersten Länderspiel unter Foda gegen Uruguay (2:1) gekommen waren. Die Zahlen sollen wieder deutlich nach oben gehen. Bei TV-Verträgen und Bandenwerbung bestehe bereits bis 2022 mehr oder weniger Planungssicherheit. Im Bereich Sponsoring befindet sich der ÖFB laufend im Austausch mit aktuellen und potenziell neuen Partnern. Neuhold: "Die größten Verträge sind unter Dach und Fach bzw. in Endverhandlung."

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018