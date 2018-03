ÖFB-Team-Kapitän Julian Baumgartlinger: "Viele Positionen sind offen"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco

Die Wohlfühloase war gestern. Im österreichischen Nationalteam ist unter Neo-Teamchef Franco Foda ein neuer Konkurrenzkampf entbrannt, den auch die verbliebenen arrivierten Spieler spüren. "Wir sind definitiv noch in einer Findungsphase", erklärte Kapitän Julian Baumgartlinger vor dem zweiten Länderspiel unter Foda am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien.

Gute Ergebnisse und vor allem Leistungen gegen die Slowenen und am Dienstag in Luxemburg könnten den Prozess beschleunigen. "Es ist ein Neustart", bestätigte Baumgartlinger nicht nur hinsichtlich der personellen Zusammensetzung des Teams. "Wir haben auch beim Thema Taktik und Ausrichtung viele neue Inputs bekommen." Man habe auch gemerkt, dass Veränderungen notwendig gewesen seien.

Bis zum ersten Pflichtspiel am 11. September in der Nations League in Bosnien hat das ÖFB-Team noch fast ein halbes Jahr Zeit. "Wir wissen, dass noch ein bisschen Arbeit bevorsteht, aber dass wir auch jetzt diese Spiele nutzen müssen", betonte Baumgartlinger.

Baumgartlinger lobt Foda

Es gelte, das umzusetzen und zu optimieren, was bei der Foda-Premiere im November gegen Uruguay (2:1) teilweise schon gut funktioniert habe. "Jetzt ist der nächste Schritt, Fehler zu reduzieren."

Der Neustart beinhalte auch, dass sich alle Akteure neu ins System einfügen müssen. "Eine neue Gruppe entsteht. Da kann nicht vom ersten Tag an die selbe Stimmung und Vertrautheit herrschen, wie es schon einmal der Fall war", erklärte Baumgartlinger. Die vielen Tests - auch im Sommer mit dem von den Gegnern Russland, Deutschland und Brasilien her "qualitativ hochwertigen Lehrgang" - bieten aber eine Chance, diese wieder entstehen zu lassen.

David Alaba bestreitet 60. Länderspiel

"Die beste Hilfe dazu ist immer wieder das Ergebnis", meinte der ÖFB-Kapitän, der gegen Slowenien wie Bayern-Star David Alaba sein 60. Länderspiel bestreitet.

"Wir haben die Chance, das gleich in die richtige Richtung zu lenken." Die Slowenen bezeichnete der 30-Jährige als "unangenehmen Gegner", der in der vergangenen WM-Qualifikation als Gruppenvierter teilweise unter Wert geschlagen worden sei.

Die ÖFB-Stars einst und jetzt © GEPA 1/47 Wir haben uns mit einigen ÖFB-Stars auf Zeitreise begeben. Und da sind einige Schmankerln dabei. © GEPA 2/47 Robert Almer © GEPA 3/47 Robert Almer 2002 © GEPA 4/47 Ramazan Özcan © GEPA 5/47 Ramazan Özcan 2002 © GEPA 6/47 Andreas Lukse © GEPA 7/47 Andreas Lukse 2003 © GEPA 8/47 Aleksandar Dragovic © GEPA 9/47 Aleksandar Dragovic 2008 © GEPA 10/47 Valentino Lazaro © GEPA 11/47 Valentino Lazaro 2007 © GEPA 12/47 Florian Klein © GEPA 13/47 Florian Klein 2004 © GEPA 14/47 Sebastian Prödl © GEPA 15/47 Sebastian Prödl 2006 © GEPA 16/47 Martin Hinteregger © GEPA 17/47 Martin Hinteregger 2008 © GEPA 18/47 Markus Suttner © GEPA 19/47 Markus Suttner 2004 © GEPA 20/47 Kevin Wimmer © GEPA 21/47 Kevin Wimmer 2010 © GEPA 22/47 Stefan Stangl © GEPA 23/47 Stefan Stangl 2009 © GEPA 24/47 Zlatko Junuzovic © GEPA 25/47 Zlatko Junuzovic 2005 © GEPA 26/47 David Alaba © GEPA 27/47 David Alaba 2008 © GEPA 28/47 Julian Baumgartlinger © GEPA 29/47 Julian Baumgartlinger 2006 © GEPA 30/47 Stefan Ilsanker © GEPA 31/47 Stefan Ilsanker 2007 © GEPA 32/47 Louis Schaub © GEPA 33/47 Louis Schaub 2011 © GEPA 34/47 Alessandro Schöpf © GEPA 35/47 Alessandro Schöpf 2011 © GEPA 36/47 Marcel Sabitzer © GEPA 37/47 Marcel Sabitzer 2007 © GEPA 38/47 Marko Arnautovic © GEPA 39/47 Marko Arnautovic 2007 © GEPA 40/47 Martin Harnik © GEPA 41/47 Martin Harnik 2006 © GEPA 42/47 Lukas Hinterseer © GEPA 43/47 Lukas Hinterseer 2007 © GEPA 44/47 Marc Janko © GEPA 45/47 Marc Janko 2005 © GEPA 46/47 Michael Gregoritsch © GEPA 47/47 Michael Gregoritsch 2009

Jan Oblak für Baumgartlinger einer der Besten

Jan Oblak von Atletico Madrid ist für den Salzburger "einer der besten Torhüter, die es momentan gibt". In der Offensive sei Josip Ilicic von Atalanta Bergamo der Ausgangspunkt für fast alle Offensivaktionen.

"Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel nach Balleroberung, da müssen wir aufpassen", warnte Baumgartlinger. "Wenn wir dominant spielen wollen, was unsere Identität ist, wird der Gegner auch versuchen, uns mit Nadelstichen wehzutun."

ÖFB-Team gut aufgestellt

Der Kapitän begrüßte die Breite, die durch die vielen nachdrängenden Spieler im Kader da sei. "Es ist eine Situation, in der viele Positionen offen sind. Wir werden sehen, wer sich etabliert bzw. wer etabliert bleibt."

Das mache den Konkurrenzkampf auch für die arrivierten Spieler interessant. "Wir müssen Ergebnisse bringen, um zu beweisen, dass wir gut sind oder vielleicht sogar besser", meinte Baumgartlinger.

Lob für Xaver Schlager und Peter Zulj

Auch den Teamneulingen Xaver Schlager und Peter Zulj bescheinigte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen Qualität. Neu im Mannschaftsrat ist unter Foda Offensivstar Marko Arnautovic - für Baumgartlinger eine logische Konsequenz.

"Er war die letzten Jahre auch schon ein wichtiger Bestandteil, auch ein Sprachrohr nach außen. Er ist ein Spieler, der immer auf dem Platz stand und daher auch wichtig war für uns."

Foda hat Spielergremium noch nicht endgültig fixiert

Dem Spielergremium gehören neben dem Kapitän auch weiterhin Alaba und Innenverteidiger Sebastian Prödl an. Den Rest hat Foda noch nicht endgültig fixiert. Laut Baumgartlinger könnte auch noch der eine oder andere junge Spieler dazukommen.

Der Übergang sei ohnehin fließend. Die Gruppe von Akteuren, die sich im Team einbringen, sei größer. Baumgartlinger: "Man kann Spieler aber auch in die Verantwortung nehmen dadurch, dass sie dabei sind."

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018