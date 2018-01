Edomwonyi-Rückkehr zum SK Sturm wohl beschlossene Sache

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas Primera División Malaga -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

Girona Superliga Lyngby -

Brøndby

Um den Ausfall des erkrankten Philipp Zulechner zu kompensieren, wird der SK Sturm offenbar einen weiteren Stürmer verpflichten. Dabei scheinen sich die SPOX-Informationen der vergangenen Woche zu bewahrheiten, wonach es sich um Bright Edomwonyi handelt.

Das entscheidende Indiz dafür liefert Hasan Kemal Yardimci, Vorsitzender von Edomwonyis aktuellem Verein Rizespor. Das türkische Portal Sporx hat von selbigem erfahren, dass der zuletzt verletzte Kapitän und Sturmtank Leonard Kweuke wieder fit und der Weg für die Ausleihe Edomwonyis damit frei ist.

Yardimci wird diesbezüglich folgendermaßen zitiert: "Kweuke wird in der Rückrunde wieder bei uns sein. Wir haben seine Erwartungen an uns und unsere an ihn besprochen und alles geklärt. Sein Kopf ist frei und wir sind beruhigt. Ende des kommenden Monats wird er spielen. Edomwonyi wird zu seinem alten Verein Sturm Graz verliehen."

Edomwonyi spielte bereits zwischen Winter 2015 und Winter 2017 für die Schwarz-Weißen und erzielte in 59 Spielen zwölf Tore. Für Rizespor gelangen ihm in 26 Spielen 4 Treffer.