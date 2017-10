Arnautovic on Fire: "Vor Koller war Chaos"

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Jetzt spricht Marko Arnautovic Klartext zum ÖFB-Nationalteam! Der West-Ham-Profi verrät im exklusiven DAZN-Interview, was Österreichs Fußball Marcel Koller zu verdanken hat. Zudem zieht er über das Schwarz-Weiß-Denken vieler Fans her und gibt seine Meinung zu Andreas Herzog preis.

Arnautovic gilt schon seit langer Zeit als großer Koller-Fan, genoss der Wiener doch das uneingeschränkte Vertrauen des Schweizer Teamchefs. Mit dem Länderspiel gegen Moldawien (1:0) ging die gemeinsame Nationalteam-Zeit der beiden jedoch zu Ende.

"Natürlich hat er ein paar Tränen verdrückt, der Co-Trainer auch", spricht Arnautovic bei DAZN erstmals über Kollers Abschied vom ÖFB-Team. "Aber es war nichts Spektakuläres. Sie haben sich bedankt und verabschiedet. Marcel Koller ist ein sehr guter Trainer und ein ehrlicher Mensch, wir haben immer gut zusammengearbeitet."

Kritik an der österreichischen Fußball-Seele

Kollers Verdienste für den österreichischen Fußball könne man gar nicht genug würdigen. "Vor Marcel Koller war Chaos", spricht Arnautovic Klartext. "Ich habe das selbst miterlebt. Es war nicht die Schuld der Trainer. Egal ob Brückner oder Constantini da war, es hat einfach nicht zusammengepasst - auch wegen der komplett verschiedenen Spieler, die in der Mannschaft waren."

Der Schweizer habe das Nationalteam dagegen zu einer verschworenen Einheit geformt. Die Erfolgsgeschichte ist bekannt. Ungeschlagen qualifizierte sich Österreich für die EURO 2016. Die entfachte Euphorie war groß - zu groß nach dem Geschmack von Arnautovic.

Absolut sehenswert: Arnautovic im Wortlaut // Text wird darunter fortgesetzt

"In Österreich haben alle geglaubt, wir sind Brasilien, nur weil wir in den Top Zehn der Weltrangliste waren", meint der 28-Jährige. "Danach verfällt in Österreich aber auch alles schnell. Wenn es nicht gut läuft, kommen 15.000 oder 20.000 Leute ins Stadion. Wenn du die ersten vier Quali-Spiele gewinnst, ist das Stadion vier Monate vor der Partie ausverkauft. Das verstehe ich nicht. Entweder man liebt dieses Nationalteam oder man tut es nicht."

Teamchef-Suche: "Jetzt haben sie großen Stress"

Die aktuellen Vorgänge im ÖFB sieht Arnautovic kritisch. Das gab er bereits vor den letzten Länderspielen gegen Serbien und Moldawien bekannt. Damals kritisierte er das ÖFB-Präsidium für den Umgang mit Koller und dessen kongenialen Partner, Sportdirektor Willi Ruttensteiner.

Diesmal hält sich Österreichs Rekordtransfer mit allzu scharfen Worten zurück: "Sie versuchen, alles zu verändern. Sie haben den Trainer und den Sportdirektor rausgeworfen - das kann natürlich etwas Gutes oder auch etwas Schlechtes sein. Jetzt haben sie großen Stress, weil noch kein neuer Trainer da ist. Man wird sehen, welche Veränderungen es geben wird."

Transferrekorde: Die teuersten Österreicher aller Zeiten © getty 1/24 Von Mario Haas bis Marko Arnautovic: Das sind die teuersten Fußball-Transfers von österreichischen Kickern. © GEPA 2/24 Mario Haas (1999): Sturm Graz → Racing Straßburg (3,12 Millionen Euro) © GEPA 3/24 Florian Kainz (2016): Rapid Wien → Werder Bremen (3,5 Millionen Euro) © GEPA 4/24 Paul Scharner (2006): SK Brann → Wigan Athletic (3,67 Millionen Euro) © GEPA 5/24 Andreas Weimann (2015): Aston Villa → Derby County (3,8 Millionen Euro) © GEPA 6/24 Christian Fuchs (2011): Mainz 05 → Schalke 04 (3,8 Millionen Euro) © GEPA 7/24 Walter Schachner (1983): AC Cesena → Torino (3,85 Millionen Euro) © GEPA 8/24 Julian Baumgartlinger (2016): Mainz 05 → Bayer Leverkusen (4 Millionen Euro) © GEPA 9/24 Andreas Ivanschitz (2006): Rapid Wien → Red Bull Salzburg (4 Millionen Euro) © GEPA 10/24 Markus Suttner (2017): FC Ingolstadt → Brighton (4,5 Millionen Euro) © GEPA 11/24 Martin Stranzl (2006): VfB Stuttgart → Spartak Moskau (4,5 Millionen Euro) © GEPA 12/24 Alessandro Schöpf (2016): FC Nürnberg → Schalke 04 (5 Millionen Euro) © GEPA 13/24 Jimmy Hoffer (2009): Rapid Wien → SSC Neapel (5 Millionen Euro) © GEPA 14/24 Michael Gregoritsch (2017): Hamburger SV → FC Augsburg (5,5 Millionen Euro) © GEPA 15/24 Kevin Wimmer (2015): 1. FC Köln -> Tottenham Hotspur (6 Millionen Euro) © GEPA 16/24 Marko Arnautovic (2010): Twente Enschede → Werder Bremen (6,2 Millionen Euro) © GEPA 17/24 Konrad Laimer (2017): Red Bull Salzburg → RB Leipzig (7 Millionen Euro) © GEPA 18/24 Martin Hinteregger (2016): Red Bull Salzburg → FC Augsburg (7 Millionen Euro) © GEPA 19/24 Marc Janko (2010): Red Bull Salzburg → Twente Enschede (7 Millionen Euro) © GEPA 20/24 Maximilan Wöber (2017): SK Rapid Wien → Ajax Amsterdam (7,5 Millionen Euro) © GEPA 21/24 Aleksandar Dragovic (2013): FC Basel → Dynamo Kiew (9 Millionen Euro) © GEPA 22/24 Aleksandar Dragovic (2016): Dynamo Kiew → Bayer Leverkusen (18 Millionen Euro) © GEPA 23/24 Kevin Wimmer (2017): Tottenham Hotspur → Stoke City (19,4 Millionen Euro) © getty 24/24 Marko Arnautovic (2017): Stoke City → West Ham United (28 Millionen Euro)

Das sagt Arnie über Herzog

Kandidaten für die Koller-Nachfolge kann Arnautovic keine nennen. Mit Rekord-Teamspieler Andreas Herzog steht ein Name in der Verlosung, den der ehemalige Bremen- und Inter-Profi aus gemeinsamen Zeiten beim U21-Nationalteam kennt. "Natürlich ist er ein super Mensch, er kennt sich im Fußball gut aus, kann mit den Spielern umgehen und wird auch ein guter Trainer sein, da habe ich keine Zweifel", meint Arnautovic.

Eine Empfehlung für den ehemaligen Co-Trainer von Jürgen Klinsmann will er jedoch nicht abgeben: "Ob die Wahl auf ihn fällt, ob er der Mann sein soll, der das österreichische Nationalteam wieder vorwärts bringt, das weiß ich nicht. Das wissen nur die Leute oben."