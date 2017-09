Schwab mit Botschaft an seine Kritiker

Bundesliga So 18:00 Die Highlights vom Sonntag mit H96-FC Championship Live Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Live Ajax -

Vitesse Ligue 1 Live St. Etienne -

Rennes Serie A Live Cagliari -

Chievo Verona Serie A Live Crotone -

Benevento Serie A Live Hellas Verona -

Lazio Serie A Live Inter Mailand -

Genua Premier League Live Rostow -

Lok Moskau Primera División Live Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Stefan Schwab war bei Rapid Wiens 4:2-Sieg gegen den Wolfsberger AC mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels. Nach der Kritik in den letzten Monaten lässt sich der 26-Jährige aber nicht auf überschwängliche Feierlichkeiten ein.

"Als Kapitän ist es nicht einfach, wenn man nicht gewinnt, aber ich stehe da drüber. Heute ist der Pass auf Schoebesberger angekommen (Assist zum 4:1, Anm.), in den letzten Wochen kam er manchmal nicht an und dann fordern die Leute, dass ich raus soll", merkt Schwab kritisch gegenüber dem TV-Sender Sky an. Gleichzeitig weiß er aber: "So ist der Fußball."

Nach der verpatzten letzten Saison und dem Stotterstart in die neue Spielzeit stand Schwab immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Seitdem der zentrale Mittelfeldspieler aber an der Seite des jungen Dejan Ljubicic agiert, geht es für ihn bergauf. Der defensiv starke Sechser gibt Schwab die Freiheiten, seine Stärken im Spiel nach vorne auszuspielen. Auch der Kapitän selbst registriert den Aufschwung: "Die Leistungen sind bei mir in den letzten drei Spielen nach oben gegangen."

Kritik an der Defensiv-Leistung

Den Erfolg gegen den WAC sieht der Salzburger als "Befreiungsschlag", vor allem aufgrund der guten Chancenauswertung, mit der es in den letzten Wochen nicht so sehr klappte.

Ranking: Welche Klubs haben die meisten Fans? © GEPA 1/11 Welcher Verein hat die meisten Fans in Österreich? Der Kurier veröffentlichte dazu eine Studie des Instituts Nielsen Sports, das 1200 fußballinteressierte Personen nach ihrem Lieblingsverein fragte. Das sind die zehn beliebtesten Klubs. © GEPA 2/11 10. Platz: SV Ried (1% der Befragten gibt Ried als Lieblingsverein an) - der Bundesliga-Absteiger schafft es in die Top 10, obwohl in Oberösterreich der LASK, Salzburg und Rapid mehr Fans haben © GEPA 3/11 9. Platz: GAK (1%) - der Landesligist landet als einziger Amateur-Verein unter den Top 10 © GEPA 4/11 8. Platz: Wolfsberger AC (2%) - die Kärntner sind in ihrem Heimatbundesland der beliebtestes Klub © GEPA 5/11 7. Platz: SCR Altach (2%) - in Vorarlberg geben die meisten Menschen den Europa-League-Starter als Lieblingsklub an © GEPA 6/11 6. Platz: Wacker Innsbruck (3%) - der Zweitligist ist in Tirol noch immer der beliebteste Verein © GEPA 7/11 5. Platz: LASK (5%) - die Linzer sind wenig überraschend in Oberösterreich die Nummer 1 © GEPA 8/11 4. Platz: Austria Wien (9%) - die Veilchen haben ihre Fanbasis vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland © GEPA 9/11 3. Platz: RB Salzburg (13%) - in Salzburg der mit Abstand beliebteste Klub, aber auch in Oberösterreich, Tirol und Kärnten geben überdurchschnittlich viele Fans die Bullen als Lieblingsverein an © GEPA 10/11 2. Platz: Sturm Graz (14%) - die Steirer sind in ihrem Heimatbundesland die klare Nummer 1, dort geben 67% der Anhänger an, Sturm die Daumen zu drücken © GEPA 11/11 1. Platz: Rapid Wien (23%) - die Hütteldorfer haben nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die meisten Fans, sondern landen in allen Bundesländern außer Tirol unter den Top 3 der beliebtesten Klubs

Indes zeigt er sich mit der Defensiv-Leistung unzufrieden. "Es darf uns nie passieren, dass sie mit der ersten Chance in Führung gehen", so Schwab. In dieselbe Kerbe schlug auch Coach Goran Djuricin: "Wir reagieren in den Umschaltmomenten von Offensive auf Defensive zu langsam. Da sind wir nicht schnell genug."

Das erste Saisonviertel geht für Rapid damit mit einem Sieg zu Ende. Schwab hofft, dass sein Team einen Aufschwung einleiten kann. "Mit den 13 Punkten können wir nicht zufrieden sein", so der Kapitän.