Diese Vereine wollten Dragovic

Transferrekorde: Die teuersten Österreicher aller Zeiten © getty 1/24 Von Mario Haas bis Marko Arnautovic: Das sind die teuersten Fußball-Transfers von österreichischen Kickern. © GEPA 2/24 Mario Haas (1999): Sturm Graz → Racing Straßburg (3,12 Millionen Euro) © GEPA 3/24 Florian Kainz (2016): Rapid Wien → Werder Bremen (3,5 Millionen Euro) © GEPA 4/24 Paul Scharner (2006): SK Brann → Wigan Athletic (3,67 Millionen Euro) © GEPA 5/24 Andreas Weimann (2015): Aston Villa → Derby County (3,8 Millionen Euro) © GEPA 6/24 Christian Fuchs (2011): Mainz 05 → Schalke 04 (3,8 Millionen Euro) © GEPA 7/24 Walter Schachner (1983): AC Cesena → Torino (3,85 Millionen Euro) © GEPA 8/24 Julian Baumgartlinger (2016): Mainz 05 → Bayer Leverkusen (4 Millionen Euro) © GEPA 9/24 Andreas Ivanschitz (2006): Rapid Wien → Red Bull Salzburg (4 Millionen Euro) © GEPA 10/24 Markus Suttner (2017): FC Ingolstadt → Brighton (4,5 Millionen Euro) © GEPA 11/24 Martin Stranzl (2006): VfB Stuttgart → Spartak Moskau (4,5 Millionen Euro) © GEPA 12/24 Alessandro Schöpf (2016): FC Nürnberg → Schalke 04 (5 Millionen Euro) © GEPA 13/24 Jimmy Hoffer (2009): Rapid Wien → SSC Neapel (5 Millionen Euro) © GEPA 14/24 Michael Gregoritsch (2017): Hamburger SV → FC Augsburg (5,5 Millionen Euro) © GEPA 15/24 Kevin Wimmer (2015): 1. FC Köln -> Tottenham Hotspur (6 Millionen Euro) © GEPA 16/24 Marko Arnautovic (2010): Twente Enschede → Werder Bremen (6,2 Millionen Euro) © GEPA 17/24 Konrad Laimer (2017): Red Bull Salzburg → RB Leipzig (7 Millionen Euro) © GEPA 18/24 Martin Hinteregger (2016): Red Bull Salzburg → FC Augsburg (7 Millionen Euro) © GEPA 19/24 Marc Janko (2010): Red Bull Salzburg → Twente Enschede (7 Millionen Euro) © GEPA 20/24 Maximilan Wöber (2017): SK Rapid Wien → Ajax Amsterdam (7,5 Millionen Euro) © GEPA 21/24 Aleksandar Dragovic (2013): FC Basel → Dynamo Kiew (9 Millionen Euro) © GEPA 22/24 Aleksandar Dragovic (2016): Dynamo Kiew → Bayer Leverkusen (18 Millionen Euro) © GEPA 23/24 Kevin Wimmer (2017): Tottenham Hotspur → Stoke City (19,4 Millionen Euro) © getty 24/24 Marko Arnautovic (2017): Stoke City → West Ham United (28 Millionen Euro)

Warum sich Dragovic für Leicester entschied

Ex-Nationalteamkollege Christian Fuchs spielte augenscheinlich eine gewichtige Rolle, warum Drago schlußendlich bei den Foxes landete: "Ich habe mir Tipps geholt, er hat nur Positives erzählt." Zwar kann sich der seit der EM 2016 irgendwie in einem Loch befindende Dragovic auf einen harten Konkurrenzkampf gefasst machen, dies sei jedoch nur positiv zu bewerten: "Konkurrenz gibt es überall. Das macht einen nur stärker."