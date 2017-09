Chelsea verpflichtet Danny Drinkwater

Premier League Man City -

Premier-League-Meister FC Chelsea hat am Deadline Day Mittelfeldspieler Danny Drinkwater verpflichtet. Die Blues bestätigten den Deal in der Nacht zum Donnerstag. Der 27-Jährige kostet rund 37 Millionen Euro Ablöse.

Drinkwater, der eine Schlüsselrolle bei Leicesters überraschendem Titelgewinn 2015/16 einnahm, unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag an der Stamford Bridge. "Ich bin überglücklich, nun ein Spieler von Chelsea zu sein. Ich kann es kaum erwarten, hier anzufangen", sagte Drinkwater.

Durch den Transfer bekommt Blues-Coach Antonio Conte seine gewünschte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Am Donnerstag nahm Chelsea außerdem Rechtsverteidiger Davide Zappacosta (Torino) unter Vertrag.

Nach 218 Pflichtspielen für die Foxes freute sich Drinkwater derweil auf seine neue Herausforderung: "Es war ein langer Weg hierher, aber ich freue mich und will dem Klub helfen, weitere Titel zu gewinnen."

Drinkwater reichte bei Leicester in den vergangenen Tagen angeblich offiziell ein Transfergesuch ein, um den Deal voranzutreiben. Für ihn kann es nun zum schnellen Wiedersehen mit seinen alten Kollegen kommen: Denn am 9. September muss Chelsea ausgerechnet in Leicesters King Power Stadium ran.