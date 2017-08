Schmidt hat Rezept gegen Salzburg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa

Fußball-Meister Red Bull Salzburg will nach dem 5:1-Kantersieg gegen Admira Wacker in der Vorwoche die Schlagzahl hoch halten. Coach Marco Rose forderte beim SCR Altach am Samstag den nächsten "positiven Auftritt" seiner Mannschaft. Die Vorarlberger mussten unter der Woche eine schmerzhafte Niederlage gegen den WAC verarbeiten und haben großen Respekt vor den Gästen. Aber auch einen Plan.

"Es tut uns natürlich weh, weil wir gegen Wolfsberg punkten wollten", haderte Altach-Trainer Klaus Schmidt immer noch mit der 0:1-Niederlage in Kärnten am Sonntag. Die Spielanlage der Wolfsberger sei seinem Team nach den Europacup-Strapazen überhaupt nicht entgegen gekommen. "Die wollten auf Konter spielen, mehr oder weniger alles verhindern. Ich hoffe, dass das gegen Salzburg anders wird."

Altachs Verletztenliste wird länger

Altach, das am kommenden Donnerstag in Innsbruck Maccabi Tel Aviv im Europa-League-Play-off empfängt, müsse in der österreichischen Liga wieder in die Spur finden, stellte Schmidt klar. Bereits zwei Niederlagen in Folge hat man in der neuen Saison zu Buche stehen, dazu kommt der 3:0-Sieg in der ersten Runde zu Hause gegen die Austria. Dass nun endlich wieder ein Heimspiel auf dem Programm steht, soll für die Vorarlberger ein Vorteil sein. Der letzte Heimerfolg gegen die "Bullen" liegt allerdings schon fast zwei Jahre zurück.

Die Salzburger würden "von Woche von Woche besser", bemerkte Schmidt, der neben den Langzeitverletzten auch wieder Kapitän Philipp Netzer und Louis-Clement Ngwat-Mahop vorgeben muss. "Gegen die Admira, das war schon Fußball vom Feinsten. Und vor allem die Einzelspieler sind überragend."

Rose: "Wollen das Signal mitnehmen"

Salzburg-Coach Rose möchte mit seiner Mannschaft im Vorfeld des Europa-League-Hinspiels bei Viitorul Constanta am kommenden Donnerstag ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchen. "Wir wollen das Signal, dass wir gegen die Admira gesetzt haben, mitnehmen und gegen Altach wieder einen positiven Auftritt hinlegen", führte der Deutsche aus.

Altach sei "keine leichte Aufgabe", machte Rose deutlich. "Sie haben in dieser Saison schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Sowohl international als auch national, zum Beispiel gegen die Austria (3:0-Sieg; Anm.). Es ist eine zweikampfstarke Mannschaft. Sie haben aber auch richtig gute Fußballer dabei."

Der Saisonstart - Salzburg steht mit zwei Siegen und einem Remis auf Platz zwei der Tabelle - stimme ihn grundsätzlich sehr positiv, er wollte die Ergebnisse bisher aber nicht überwertet wissen. "Die Saison ist sehr lange, wir werden auch schwierige Phasen bekommen. Ein guter Start gibt Selbstvertrauen", sagte Rose.