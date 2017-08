"Schmid? Genau das, was wir wollen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Amiens -

Angers Ligue 1 Live Bordeaux -

Metz Ligue 1 Live Caen -

St. Etienne Ligue 1 Live Toulouse -

Montpellier Premier League Live Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Live Heracles -

Ajax Serie A Live Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Live Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa

Was SPOX am Freitagvormittag berichtete, nahm bis Samstag Fahrt auf: Red Bull Salzburg will die Ausstiegsklausel in Romano Schmids Vertrag beim SK Sturm ziehen und den Spieler langfristig verpflichten. Lediglich 600.000 Euro würden den Grazern bleiben, das größte Offensiv-Talent im Kader wäre weg.

Und auch wenn die Sturm-Fans dem 17-Jährigen während dem Spiel mit einem Transparent ins Gewissen reden wollten ("Schmid, Maresic, Lovric und Co: Ihr könntet schwarz-weiße Helden werden!"), dürfte der Transfer in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

"Romano Schmid ist ein interessanter Spieler. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen", meinte etwa Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund gegenüber Sky. "Wenn es uns gelingt, dass er zu uns kommen würde, wäre das genau das, was wir wollen."

Worte, die anschließend auch Sturm-Trainer Franco Foda vorgespielt wurden. Dieser wollte in den vergangenen Wochen Schmid vom Verbleib überzeugen, wie er betonte. "So wie Herr Freund das aber sagt, könnte Romano zu Red Bull Salzburg wechseln", so Foda. Der Offensivspieler saß beim 2:1-Sieg über den WAC übrigens über die volle Spielzeit auf der Bank. Hier geht es zum Spielbericht.