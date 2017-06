Marco Rose neuer Salzburg-Trainer

Donnerstag, 15.06.2017

Marco Rose übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers beim FC Red Bull Salzburg und wird zukünftig weiterhin von Rene Aufhauser als Co-Trainer unterstützt. Zudem rücken mit Rene Maric (Co-Trainer) und Patrick Eibenberger (Athletik-Trainer) zwei weitere Personen aus dem erfolgreichen Betreuerteam der U18 bzw. der UEFA Youth League auf. Rose arbeitete als Spieler bei Mainz unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

"Ich freue mich auf die bevorstehende Aufgabe. Ich bin nun seit vier Jahren beim FC Red Bull Salzburg und kann mich mit dem eingeschlagenen Weg zu 100 Prozent identifizieren. Unser Ziel muss es weiterhin sein, junge Spieler zu entwickeln, zugleich wollen wir aber auch mit attraktiven und erfolgreichen Fußball überzeugen", sagt Rose über seine Bestellung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marco Rose einen neuen Cheftrainer für die erste Mannschaft des FC Red Bull Salzburg präsentieren können, der seit 2013 mit verschiedenen Mannschaften in unserer Akademie sehr erfolgreich war und sich beeindruckend entwickelt hat. Gekrönt wurde seine Arbeit dieses Jahr mit dem sensationellen - und auch in der Art und Weise - beeindruckenden Gewinn der UEFA Youth League", sagt Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung der Salzburg.

Nur wenig Platz wird in der Aussendung dem Abschied von Oscar Garcia zu St. Etienne eingeräumt. "Der FC Red Bull Salzburg konnte mit dem AS Saint-Etienne hinsichtlich Oscar Garcia eine Einigung erzielen", ist hier nur zu lesen.

Alle Infos zu Marco Rose