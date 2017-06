Drazan und Piesinger zu Altach?

Donnerstag, 15.06.2017

Den Transfer von Filip Dmitrovic verkündeten die Altacher bereits, zwei weitere dürften folgen. Christopher Drazan ist bereits auf Bildern in Altach zu sehen. Ob er fix verpflichtet wurde oder an einem Probetraining teilnimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Und laut laola1 wechselt auch Ex-Sturm-Graz-Kicker Simon Piesinger nach Vorarlberg. Somit könnte bei den Altachern ein umtriebiger Sommer in die nächste Runde gehen.

Kaderübersicht

Abgänge: Lukas Jäger (1. FC Nürnberg), Nikola Dovedan (1. FC Heidenheim), Gabriel Lüchinger (SV Ried), Christian Schilling (SV Ried), Stefan Umjenovic (?), Martin Harrer (Wacker Innsbruck), Daniel Luxbacher (SKN St. Pölten)

Zugänge: Christian Gebauer (WSG Wattens), Stefan Nutz (SV Ried), Johannes Tartarotti (SCRA Amateure), Daniel Nussbaumer (SCRA Amateure), Adrian Grbic (Leih-Ende FAC), Filip Dmitrovic (LASK)

