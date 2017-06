Sturm droht Abgang von Supertalent Maresic

Dienstag, 13.06.2017

Dario Maresic ist ein Mann für Debüts. In seinem ersten Bundesliga-Spiel überzeugte das Sturm-Juwel mit einer Zweikampfquote von hundert Prozent gegen Meister Salzburg. Nun schlug der Innenverteidiger auch bei seiner Premiere im U21-Nationalteam voll ein. Mit einem Kopfball-Tor führte er die Nachwuchs-Auswahl beim 2:1-Sieg gegen Ungarn auf die Siegerstraße.

Die abgebrühte Art des erst 17-Jährigen sowie seine Ballsicherheit und Übersicht machen Maresic auch für ausländische Klubs interessant. Laut SPOX-Informationen könnte schon in diese Sommer ein Transfer in die Premier League oder nach Deutschland zum Thema werden. Auch ein niederländische Klub ist am Steirer dran. An Nachfrage mangelt es also nicht.

Berater schließt Transfer nicht aus

In Graz hat Maresic nur noch ein Jahr Vertrag. Konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung wurden noch nicht geführt, sind aber durchaus in Planung. "Er verdankt Sturm Graz sehr viel", meint Berater Werner Ruttensteiner. Einen Wechsel kann er dennoch nicht ganz ausschließen. "Wenn das Gesamtpaket für alle Beteiligten passt, kann man über eine Veränderung nachdenken."

Im Mittelpunkt stehe jedoch die Entwicklung des Spielers. Einen überstürzten Transfer zu einem tollen Namen, der Maresic aber keine Perspektive bieten kann, kommt für Ruttensteiner nicht in Frage. "Gerade bei jungen Spielern muss man da sehr sorgfältig sein."

Dario Maresic im Steckbrief