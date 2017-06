Fabian Wetl unterschreibt Profivertrag

Mittwoch, 07.06.2017

Der 18-jährige Fabian Wetl, der in der Rückrunde der Regionalliga Mitte an den SV Lafnitz verliehen war, kehrt nun zum SK Sturm Graz zurück. "Fabian Wetl ist einer unserer jungen Potenzialspieler und konnte im letzten halben Jahr Erfahrung in einer gestandenen Kampfmannschaft der Regionalliga Mitte sammeln. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass er beim SK Sturm seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat", sagt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

In seiner bisherigen Laufbahn kam der junge Rechtsverteidiger zu 14 Einsätzen in der dritthöchsten österreichischen Spielklasse, wovon er sieben während seiner Leihe beim SV Lafnitz absolvierte. Grundsätzlich ist Fabian Wetl für die Amateure der Schwarz-Weißen vorgesehen. Er wird aber mit dem Kader der Kampfmannschaft in die Vorbereitung 2017/18 starten, wie der SK Sturm in einer Aussendung mitteilt.

