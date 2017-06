Wildes Transfergerücht um Lykogiannis

Mittwoch, 07.06.2017

Kommt es in der Bundesliga zu einem Tauschgeschäft der besonderen Sorte? Die Krone berichtet am Mittwoch von einem recht delikaten Gerücht: Demnach könnte Charalampos Lykogiannis zu Red Bull Salzburg wechseln - ein Gerücht das sich schon länger hält, SPOX berichtete. Und nun die Krux: Im Gegenzug sollen Marco Djuricin und Stefan Stangl nach Graz übersiedeln. Plus eine Aufzahlung.

Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl wollte auf das Gerücht nicht eingehen, sagte lediglich: "Ich gehe davon aus, dass Lyko bei Sturm bleibt." Verhandlungstaktik? Oder nur ein wildes Gerücht? Klar ist jedenfalls: Sturm könnte mit diesem Deal wohl leben.

Charalampos Lykogiannis im Steckbrief