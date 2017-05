Bullen-Fans sticheln gegen Rapid Wien

Samstag, 13.05.2017

Nun ist es auch rechnerisch endgültig geklärt: Red Bull Salzburg ist erneut österreichischer Fußball-Meister. Nach dem 1:0 gegen Rapid Wien sind die Bullen drei Runde vor dem Saisonende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Bereits im Vorfeld lieferten sich die beiden Team einen ordentlichen Schlagabtausch. Allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern im Internet. Die Bullen kündigten das Duell auf Twitter als "Mission 33" an. Mission 33 deshalb, weil es sich beim Spiel gegen Rapid um die 33. Runde handelte. Eine üble Provokation für die Rapidler, die vor der Saison zumindest fanintern ebenso die Mission 33 ausriefen.

Die Antwort der Hütteldorfer ließ nicht lange auf sich warten. "Sorry, das müsst ihr verschieben. In der 34. Runde ist es dann spätestens so weit und wir sind sicher, dass 33 Fans mit Euch feiern. ;-)", schrieben die Grün-Weißen auf ihrem Twitter-Account. Nicht nur, dass die Salzburger souverän den Titel fixierten, nutzen die Bullen-Fans das Spiel auch noch für einen Seitenhieb gegen die Rapidler. Auf einem Spruchband der Salzburger-Fantribüne war zu lesen: "Lieber mit 33 Fans den Titel feiern, als jahrelang nichts zu jubeln!"

Alle Infos zum Spiel Red Bull Salzburg vs. Rapid Wien