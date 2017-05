St. Pölten verzichtet auf Pehlivan

Dienstag, 16.05.2017

Vor einem Monat noch schien ein Vertrag für den Ex-Nationalteamkicker Yasin Pehlivan beim Bundesligisten St. Pölten "sehr realistisch". Ein paar Wochen später ist Pehlivan jedoch kein Thema mehr in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, wie Sportdirektor Frenkie Schinkels in der NÖN erklärt: "Wenn man schon am Beginn der Verhandlungen so weit voneinander entfernt ist, dann sollte man es besser gleich sein lassen."

Trotz einem Jahr Vertragslosigkeit dürfte Pehlivan so hohe finanzielle Forderungen stellen, dass er für die Wölfe unleistbar scheint. Der 28-Jährige darf sich somit weiter auf Vereinssuche begeben.

