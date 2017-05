Liga-Legende Standfest vor Transfer?

Dienstag, 16.05.2017

Ob er seine Karriere fortsetzt, ließ Standfest offen. Bei einem Angebot eines Bundesliga- oder Erste-Liga-Klubs "werde ich mir das sicher anhören und darüber nachdenken", so Standfest. Mit 37 Jahren sei er jedoch nicht mehr die heißeste Aktie.

Der Rechtsverteidiger hält derzeit bei 505 Einsätzen in der höchsten österreichischen Spielklasse, ist damit die Nummer eins unter den aktiven Kicker und die Nummer fünf in der ewigen Rangliste. In dieser Saison bestritt er 28 Liga-Partien für den WAC. Außerdem brachte es Standfest auf 34 Länderspiele.

