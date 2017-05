Auslands-Interesse an Sturm-Kicker Gruber

Dienstag, 16.05.2017

In der letzten Saison sammelte Andreas Gruber noch 29 Bundesliga-Einsätze (drei Tore, drei Assists) für Sturm Graz. In diesem Jahr kam der Steirer aber nur noch zu mageren fünf Liga-Spielen. Nicht nur deswegen kündigt sich ein Tapetenwechsel an. Sein Vertrag bei den Grazern läuft aus. Von Seiten Sturms wurde schon angedeutet, dass man die Option auf Vertragsverlängerung nicht ziehen werde.

"Körperlich war ich die ganze Zeit fit, nur die Einsätze waren nicht da, was mich auch ein bisschen ärgert", klagte Gruber zuletzt gegenüber laola1. Ein Transfer würde der Entwicklung des ehemaligen U21-Nationalspielers nun wohl gut tun. Wie SPOX erfuhr, zeigt ein Klub aus Norwegen am schnellen Flügelspieler Interesse. Ein konkretes Angebot liegt aber noch nicht vor.

Anfragen gibt es zudem von österreichischen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga. Nach einer verpatzten Saison in Graz will Gruber nun einen Verein finden, wo er wieder regelmäßig zu Einsätzen kommt. Seit 2010 kickt der ehemalige GAK-Nachwuchsspieler bei Sturm, nun scheint dieses Kapitel zu Ende zu gehen.

Steckbrief von Andreas Gruber