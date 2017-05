Französische Klubs wollen Bullen-Juwel

Sonntag, 28.05.2017

Laut Francefootball hat Lille sogar schon ein Angebot über fünf Millionen Euro für den 21-jährigen Mittelfeldspieler aus Mali abgeben. Dieses wurde von Salzburg aber vorerst abgelehnt. Auch der Tabellendritte Nizza soll an Samassekou Interesse zeigen.

Der Sechser hat in dieser Saison den Sprung von Liefering zu Salzburg geschafft und sich gleich als Stammspieler etabliert. In 27 Bundesligaspielen trug er zur gewonnen Meisterschaft der Bullen bei. Samassekou ist nicht der einzige Salzburger Mittelfeldspieler, der mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird.

Bei Konrad Laimer stehen viele Zeichen auf Abschied. Der 20-Jährige soll vor einem Transfer zu RB Leipzig stehen. "Es wird sehr schwer, ihn zu halten", meint Salzburg-Sportchef Christoph Freund gegenüber Sky.

Samassekous Steckbrief