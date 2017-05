Liga-Legende Standfest tritt ab

Sonntag, 28.05.2017

"Habe fertig. Vielen Dank an alle, die dabei waren und mitgeholfen haben", postet der 34-fache Nationalspieler auf Facebook. Zuletzt ließ Standfest ein Karriereende noch offen, nachdem der WAC angekündigt hatte, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Nun will sich der ehemalige GAK, Austria, Sturm und Kapfenberg-Profi seiner Trainerkarriere widmen. Mit 508 Bundesliga-Einsätzen ist der Steirer die Nummer fünf in der ewigen Rangliste. In dieser Saison bestritt er 31 Spiele für den WAC.

