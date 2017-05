Revolte - wird Erwin Pröll neuer ÖFB-Präsident?

Mittwoch, 03.05.2017

Am 18. Juni tagt die ÖFB-Hauptversammlung, dabei wird auch der neue (bzw. alte) Präsident des größten Verbandes Österreichs gewählt. Die Wiederwahl von Leo Windtner galt lange Zeit als beschlossene Sache - doch nun könnte alles anders kommen.

Denn wie der Kurier und Sky berichten, wird die Wiederwahl alles andere als eine Formsache. Als am Freitag der Wahlausschuss, der sich aus den neun Landes- und dem Bundesliga-Präsidenten zusammensetzt, tagte, sprachen sich nur drei Mitglieder für eine Wiederwahl Windtners aus - sieben legten ein Veto ein.

Pröll wird als Kandidat ins Spiel gebracht

Woher der plötzliche Gegenwind? Wie Sky erfahren hat, handelt es sich dabei um einen "Schuss vor den Bug". Und der Kurier will wissen, dass mit dieser Revolte der Noch-Präsident unter Druck gesetzt werden soll - eine Wiederwahl nur unter bestimmten Voraussetzungen zustande kommt. So heißt es, dass sich Windtner unter anderem von seinem Sportdirektor Willi Ruttensteiner trennen muss.

Erlebe die WM-Qualifikation bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Die Tageszeitung bringt aber auch noch eine andere Möglichkeit ins Spiel. Hinter den Kulissen soll ein ganz neuer Mann als neuer Präsident ins Spiel gebracht werden: Der ehemalige niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll. Indes wurden in der Vergangenheit auch immer wieder dem ehemaligen ÖFB-Generalsekretär Alfred Ludwig Avancen für den Posten nachgesagt.

So reagiert der ÖFB auf die Gerüchte

Beim ÖFB selbst will man von einer Revolte indes nichts wissen. "Entgegen anderslautender Gerüchte ist die Nominierung von Präsident Dr. Leo Windtner deshalb noch nicht endgültig beschlossen worden, weil noch organisatorische und strukturelle Dinge zu klären sind. Das soll in den kommenden Tagen erfolgen", wird Wolfgang Bartosch, Vorsitzender des Wahlausschusses und Präsident des steirischen Verbandes, in einer ÖFB-Aussendung zitiert.

Alle Infos zum ÖFB-Team