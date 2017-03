ÖFB: Schaub fällt mit Muskelfaserriss aus

Sonntag, 26.03.2017

Schaub zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und muss passen. Für ihn wurde erstmals Florian Grillitsch in den ÖFB-Kader nachnominiert. Der Bremer ist bereits in Wien und wird noch am heutigen Sonntagnachmittag am Training teilnehmen.

