Arnie über Sperre: "Hab's nicht gewusst"

Samstag, 25.03.2017

Genüsslich schlürft Marko Arnautovic in der Mixed Zone an einem Pappbecher. "Da ist Kartoffelcremesuppe drin", verrät der 27-Jährige. Das sei wichtig für die Regeneration. Die Stärkung nach dem schwer erkämpften 2:0 gegen Moldawien hat sich der Premier-League-Legionär mehr als verdient. Gemeinsam mit seinem Kumpel David Alaba kurbelte er über die linke Seite das Offensivspiel an.

An einem Großteil der zahlreichen Chancen der Österreicher war der Wiener direkt beteiligt. Umso größer war die Genugtuung, als Marcel Sabitzer in der 75. Minute endlich den Bann brach. "Wir hatten so viele Möglichkeiten. Ich habe gewusst, dass es irgendwann passiert", erzählt Arnautovic, der mit seiner Flanke den Grundstein für das Tor legte.

Auch Koller wies nicht darauf hin

Trotz der starken Leistung des Stoke-Legionärs bleibt ein kleiner Makel. Für ein unnötiges Foul in der Hälfte des Gegners holte er sich bereits in der ersten Hälfte Gelb ab. Damit ist er im nächsten Spiel auswärts gegen Irland gesperrt. "Ich hab's nicht gewusst", gibt Arnautovic unumwunden zu. "Ich habe ganz vergessen, dass ich schon Gelb bekommen hatte."

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker

Heinz Lindner (Note=3): Hatte nicht viel zu tun, war aber zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

Aleksandar Dragovic (Note=3): Defensiv manchmal mit Wacklern. Im Spielaufbau nicht so aktiv wie Hinteregger, aber mit dem ein oder anderen schönen Wechselpass.

Sebastian Prödl (Note=3): Als zentraler Innenverteidiger spielte er seinen Part trocken runter. Wurde vom schwachen Gegner aber auch kaum gefordert. Nach vorne hin ohne Akzente.

Martin Hinteregger (Note=2): Kurbelte als linker Halbverteidiger den Spielaufbau an, davon profitierten auch Alaba und Arnautovic. In manchen Szenen aber auch mit Unsicherheiten.

Valentino Lazaro (Note=4) Unauffällige Partie. Sorgte so gut wie nie für Gefahr, machte aber auch kaum Fehler. Opfer der Linkslastigkeit des ÖFB-Spiels. In der 69. Minute von Janko ersetzt.

Stefan Ilsanker (Note=2): Machte als Sechser unglaublich viele Meter, um Konter abzufangen. Das gelang ihm sehr gut. Auch im Passspiel solide. Sein verunglückter Kopfball führte aber fast zu einem Gegentor, wegen Gelb gegen Irland gesperrt.

Zlatko Junuzovic (Note=3): Laufstark wie immer, aber im spielerischen Bereich mit Luft nach oben. Vergab zwei gute Chancen. Letztlich zu wenig Output.

David Alaba (Note=2): Die Position am linken Flügel tat ihm gut. Mit einem Hammer testete er das Aluminium im Happel. An vielen Tor-Chancen beteiligt. Seine Standards sind aber verbesserungswürdig.

Marcel Sabitzer (Note=4): Stand als rechter Halbstürmer im Schatten der starken linken Seite, tauchte aber auch selbst unter. Bis zu seinem wichtigen Treffer kaum zu sehen.

Marko Arnautovic (Note=1): Bester Mann, Österreichs Motor im Offensivspiel, legte Führungstor mustergültig auf. Wermutstropfen: Wird wegen eines unnötigen Gelb-Fouls gegen Irland schmerzlich vermisst werden.

Guido Burgstaller (Note=4): Wirbelte vorne viel Staub auf, blieb aber weitgehend glücklos. Bei einer Großchance im Abseits, nach einer Ecke traf er das leere Tor nicht. In Kopfballduellen chancenlos.

Marc Janko (Note=3): Seine Präsenz im Strafraum war wichtig, auch wenn er nach seiner Einwechslung (69.) nicht allzu gefährlich wurde.

Markus Suttner (zu kurz eingesetzt): Kam kurz vor Abpfiff für Arnautovic.

Martin Harnik (zu kurz eingesetzt): Sorgte mit seinem Treffer für die Erlösung, fixierte die wichtigen drei Punkte!

Auch das Trainerteam dachte nicht daran, den Edelzangler vor dem Anpfiff auf seine Vorbelastung hinzuweisen. "Wir haben das vor dem Spiel nicht angesprochen, weil wir davon ausgehen, dass es die Spieler selbst wissen", nimmt Teamchef Marcel Koller dazu Stellung. Es mutet schon ein wenig kurios an, dass mögliche Gelb-Sperren vor der Partie im ÖFB-Lager kein Thema waren. Schließlich wartet in Dublin nun das entscheidende Schlüsselspiel der WM-Qualifikation. Dass Koller dort nicht auf die stärkste Elf bauen kann, ist besonders bitter.

Arnie will trotz Sperre in Dublin dabei sein

Mit Stefan Ilsanker fehlt ein zweiter wichtiger Spieler auf der grünen Insel. Auch der Leipziger holte sich eine Gelbe zu viel ab. Arnautovic nimmt die Situation jedoch sportlich: "So ist der Fußball, da kann man nichts machen." Für den früher gerne als "Skandal-Boy" betitelten Wiener spricht, dass er trotz seiner Sperre unbedingt am 11. Juni in Irland dabei sein will, anstatt am Saisonende verfrüht Urlaub zu machen.

"Ich möchte der Mannschaft helfen und als Motivator beim Training dabei sein. Letztlich entscheidet aber der Trainer darüber, ob ich nominiert werde." Verdient hätte sich Arnautovic, dass Koller ihm seinen Wunsch erfüllt. Von seinen Leistungen in den letzten Spielen kann sich so manch anderer ÖFB-Kicker eine Scheibe abschneiden.

