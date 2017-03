Sabitzer und Harnik erlösen Österreich

Freitag, 24.03.2017

Das ÖFB-Team war die klar bessere Mannschaft, der erlösende erste Treffer ließ nach zahlreichen vergebenen Chancen vor der Pause aber lange auf sich warten. Sabitzer lenkte eine Flanke von Arnautovic mit Kopf und Schulter ins Tor. Im Finish schlug Harnik nach Schuss von Zlatko Junuzovic mit einem Abpraller zu.

Nach der Zitterpartie halten die Österreicher als Gruppenvierter bei sieben Punkten aus fünf Spielen. Der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Serbien und Irland beträgt vier Zähler. Nur der Gruppensieger fährt zur WM 2018 nach Russland, der Zweite hat über das Play-off Chancen.

ÖFB-Teamchef Marcel Koller stellte wie vermutet auf eine defensive Dreierkette um - erstmals seit dem verpatzten Experiment bei der EM in Frankreich gegen Island (1:2). David Alaba, der die Österreicher als Vertreter des gesperrten Julian Baumgartlinger zum ersten Mal als Kapitän aufs Feld führte, spielte in einem 3-4-3-System links im Mittelfeld. Bisher war der Bayern-München-Star unter Koller stets im Zentrum zum Einsatz gekommen.

Goalgetter Marc Janko stand nicht in der Startformation. Stattdessen begann Rückkehrer Guido Burgstaller, nach seit fast einem Jahr wieder im Nationalteam dabei, im Sturmzentrum - unterstützt an den Flügeln von Sabitzer und Arnautovic. Die Dreierabwehr bildeten Aleksandar Dragovic, Sebastian Prödl und Martin Hinteregger, das Tor hütete ebenso wenig überraschend Heinz Lindner.

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/15 Österreich startet mit einem 2:0-Sieg gegen Moldawien ins Länderspiel-Jahr 2017. Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller.html © GEPA 2/15 Heinz Lindner (Note=3): Hatte nicht viel zu tun, war aber zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=2.html © GEPA 3/15 Aleksandar Dragovic (Note=3): Defensiv manchmal mit Wacklern. Im Spielaufbau nicht so aktiv wie Hinteregger, aber mit dem ein oder anderen schönen Wechselpass. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=3.html © GEPA 4/15 Sebastian Prödl (Note=3): Als zentraler Innenverteidiger spielte er seinen Part trocken runter. Wurde vom schwachen Gegner aber auch kaum gefordert. Nach vorne hin ohne Akzente. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=4.html © GEPA 5/15 Martin Hinteregger (Note=2): Kurbelte als linker Halbverteidiger den Spielaufbau an, davon profitierten auch Alaba und Arnautovic. In manchen Szenen aber auch mit Unsicherheiten. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=5.html © GEPA 6/15 Valentino Lazaro (Note=4) Unauffällige Partie. Sorgte so gut wie nie für Gefahr, machte aber auch kaum Fehler. Opfer der Linkslastigkeit des ÖFB-Spiels. In der 69. Minute von Janko ersetzt. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=6.html © GEPA 7/15 Stefan Ilsanker (Note=2): Machte als Sechser unglaublich viele Meter, um Konter abzufangen. Das gelang ihm sehr gut. Auch im Passspiel solide. Sein verunglückter Kopfball führte aber fast zu einem Gegentor, wegen Gelb gegen Irland gesperrt. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=7.html © GEPA 8/15 Zlatko Junuzovic (Note=3): Laufstark wie immer, aber im spielerischen Bereich mit Luft nach oben. Vergab zwei gute Chancen. Letztlich zu wenig Output. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=8.html © GEPA 9/15 David Alaba (Note=2): Die Position am linken Flügel tat ihm gut. Mit einem Hammer testete er das Aluminium im Happel. An vielen Tor-Chancen beteiligt. Seine Standards sind aber verbesserungswürdig. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=9.html © GEPA 10/15 Marcel Sabitzer (Note=4): Stand als rechter Halbstürmer im Schatten der starken linken Seite, tauchte aber auch selbst unter. Bis zu seinem wichtigen Treffer kaum zu sehen. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=10.html © GEPA 11/15 Marko Arnautovic (Note=1): Bester Mann, Österreichs Motor im Offensivspiel, legte Führungstor mustergültig auf. Wermutstropfen: Wird wegen eines unnötigen Gelb-Fouls gegen Irland schmerzlich vermisst werden. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=11.html © GEPA 12/15 Guido Burgstaller (Note=4): Wirbelte vorne viel Staub auf, blieb aber weitgehend glücklos. Bei einer Großchance im Abseits, nach einer Ecke traf er das leere Tor nicht. In Kopfballduellen chancenlos. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=12.html © GEPA 13/15 Marc Janko (Note=3): Seine Präsenz im Strafraum war wichtig, auch wenn er nach seiner Einwechslung (69.) nicht allzu gefährlich wurde. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=13.html © GEPA 14/15 Markus Suttner (zu kurz eingesetzt): Kam kurz vor Abpfiff für Arnautovic. /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=14.html © GEPA 15/15 Martin Harnik (zu kurz eingesetzt): Sorgte mit seinem Treffer für die Erlösung, fixierte die wichtigen drei Punkte! /at/sport/fussball/diashow/1703/noten-aut-mda/oesterreich-moldawien-noten-einzelbewertung-oefb-team-david-alaba-marko-arnautovic-zlatko-junuzovic-guido-burgstaller,seite=15.html

Die Umstellung schien dem ÖFB-Team gutgetan zu haben, vor allem Alaba und Arnautovic sorgten in der Anfangsphase auf der linken Seite für Betrieb. Nach Pass von Arnautovic und starker Ballannahme traf Alaba nur die Unterkante der Latte (6.). Wenig später zog Arnautovic zur Mitte, scheiterte aber an Moldau-Torhüter Stanislav Namasco (7.). Sabitzer schoss nach Alaba-Hereingabe über das Tor (10.).

Die Moldauer brachten zumeist neun Mann hinter den Ball. Über die rechte ÖFB-Seite mit Valentino Lazaro und Sabitzer kam weniger als über die linke. Der Paradeflügel mit den Freunden Alaba und Arnautovic wird im nächsten, so wichtigen Quali-Spiel allerdings auseinandergerissen: Arnautovic sah nach einem unnötigen Foul in der gegnerischen Hälfte die Gelbe Karte (28.) und fehlt am 11. Juni in Irland gesperrt.

Die Österreicher fanden weiterhin Chancen vor, belohnten sich aber vorerst nicht. Nach einem Freistoßtrick - Alaba hatte flach in den Strafraum gespielt - brachte Arnautovic den Ball nicht an Namasco vorbei (33.). Als der Moldau-Keeper nach einem Corner bereits geschlagen war, wurde ein Burgstaller-Schuss noch abgeblockt (39.). Auch ein Versuch von Junuzovic blieb hängen, der zweite ging daneben (43.).

Das erste Tor der Österreicher zählte nicht. Hinteregger nahm sich den Ball nach einem Alaba-Eckball mit der Brust an und schoss wuchtig ein. Arnautovic war aber im Abseits stehengeblieben und irritierte dort Moldaus Schlussmann. Kurz nach Seitenwechsel zog sich der ungarische Schiedsrichter Istvan Vad dann auch den Zorn von Burgstaller zu, weil er nach einem Zweikampf im Strafraum nicht auf Elfmeter entschied (50.).

Mit dieser Elf spielte Österreich erstmals gegen Moldawien © GEPA 1/18 Am 7. September 2002 traf Österreich erstmals auf Moldawien. Vor 18.300 Zuschauern im Happel-Stadion sorgten zwei Herzog-Elfer für einen 2:0-Sieg. Diese Spieler standen damals am Platz: /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner.html © GEPA 2/18 Alexander Manninger (25): Wenige Wochen vor der Partie verließ Manninger den FC Arsenal und wechselte für rund eine Million Euro zu Espanyol Barcelona. Gegen Moldawien hielt er seinen Kasten sauber. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=2.html © GEPA 3/18 Michael Baur (33): Michael Baur war Veteran und Abwehrchef dieser Mannschaft. Der Tiroler kickte damals noch für den Hamburger SV. Für die Hanseaten kam er jedoch nur zu elf Einsätzen. Später wechselte der 42-Jährige Teamspieler zu Pasching. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=3.html © GEPA 4/18 Martin Hiden (29): Auch in der Dreierkette: Martin Hiden, damals bei der Wiener Austria unter Vertrag. Der Defensivspieler kam in seiner langen Karriere immerhin auf 52 Länderspiele, kickte für Sturm, Rapid, Salzburg, Austria und Leeds. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=4.html © GEPA 5/18 Ernst Dospel (25): Hidens Abwehr-Partner bei der Austria stand auch gegen Moldawien in der Startelf. Damals noch knackige 25 Jahre und damit der zweitjüngste der Mannschaft. Dospel beendete seine Karriere bei 20 Länderspielen. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=5.html © GEPA 6/18 Markus Schopp (28): Der Blondschopf, damals Spieler bei Brescia in der Serie A, startete rechts im Mittelfeld. Kam insgesamt auch auf 58 Länderspiele und war damals fraglos einer der besten heimischen Flügelspieler seiner Generation. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=6.html © GEPA 7/18 Rene Aufhauser (26): Pferdelunge im Mittelfeld. Der Sechser damals noch beim mittlerweile komatösen GAK unter Vertrag. Absolvierte 57 Länderspiele, ist heute Co-Trainer bei RB Salzburg. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=7.html © GEPA 8/18 Thomas Flögel (31): Einer von vier Veilchen in der Startelf, damals war der defensive Mittelfeldspieler schon im Herbst seiner Karriere. Heute ist der mittlerweile 45-Jährige Trainer der zweiten Mannschaft des SKN St. Pölten. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=8.html © GEPA 9/18 Andreas Herzog (33): Der Regisseur, Capitano und zweifacher Elfmetertorschütze in diesem ersten ÖFB-Spiel gegen Moldawien. Er absolvierte astronomische 103 Länderspiele. Spielte trotz seiner 33 Lenze durch und war damals schon für Rapid tätig. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=9.html © GEPA 10/18 Jürgen Panis (27): Jürgen Panis, damals ein Veilchen, vielmehr aber bekannt durch seine Zeit beim LASK, startete die Partie als linker Mittelfeldspieler. Absolvierte nur 5 Länderspiele, 4 davon freundschaftlicher Natur. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=10.html © GEPA 11/18 Ivica Vastic (32): Primgeiger, Torjäger, Edelfußballer: Obwohl Vastic damals bei Nagoya Grampus spielte –ja, Ivo wechselte nach Asien, bevor es cool wurde – stand der 32-Jährige in der Startelf. Erzielte insgesamt 14 Tore für Österreich. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=11.html © GEPA 12/18 Roman Wallner (20): Um diesen Stürmer sollte uns ganz Europa beneiden. Unerschrocken stellte ihn Teamchef Hans Krankl gegen Moldawien in die Startelf, wurde später durch Roland Linz ersetzt. Beide blieben ohne Treffer. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=12.html © GEPA 13/18 Gerd Wimmer (25): Der Blondschopf Gerd Wimmer wurde für den anderen Blondschopf Markus Schopp eingewechselt. Kickte damals für Hansa Rostock – bevor der Klub in der Versenkung verschwand. Absolvierte insgesamt nur 5 Länderspiele. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=13.html © GEPA 14/18 Michael Wagner (26): Löste in der zweiten Halbzeit den angeschlagenen Ivica Vastic im offensiven Mittelfeld ab. War der nächste aus dem Bunde der Veilchen – damals eine fast violette Nationalmannschaft. Unter Hans Krankl. Glaubt dir auch keiner. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=14.html © GEPA 15/18 Roland Linz (21): Jaja, auch ein Veilchen, kam wie vorhin erwähnt für Roman Wallner ins Spiel, der später ja auch für die Austria spielen sollte. Absolvierte 39 Länderspiele, acht Tore. Seine Quote war auf Vereinsebene überragender. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=15.html © GEPA 16/18 Hans Krankl (49): Der Goleador ließ als Teamchef kein emotionales Interview ausließ. War 31 Spiele lang Coach des ÖFB-Teams. Gewann dabei 10 Spiele. Vier Jahre später noch kurz Coach beim LASK. Nach 9 weiteren Spielen war seine Karriere vorbei. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=16.html © GEPA 17/18 Die taktische Aufstellung im Überblick. Krankl schickte seine Elf in einem 3-5-2-System mit Libero auf das Feld. Österreich war damals eines der wenigen Teams, das noch mit Manndeckung agierte. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=17.html © GEPA 18/18 Zum Abschluss das Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff. Beim Rückspiel in Moldawien knapp ein Jahr später blamierte sich die Krankl-Elf mit einer 0:1-Pleite. /at/sport/fussball/diashow/1703/aut-mda-2002/oesterreich-oefb-nationalteam-moldawien-erstes-spiel-aufstellung-hans-krankl-andreas-herzog-ivica-vastic-roman-wallner,seite=18.html

Alaba und Co. kamen gegen den moldauischen Abwehrwall immer seltener durch. Stefan Ilsanker versuchte es aus der Distanz, sein abgefälschter Gewaltschuss ging daneben (63.). Koller brachte mit Janko für Lazaro einen weiteren Stürmer, Sabitzer rückte etwas zurück (69.). Wenig später erzielte der 23-Jährige sein fünftes Länderspieltor - sein wichtigstes. Bei einem Punkteverlust wäre auch der Druck auf Koller deutlich größer geworden.

Eine Schrecksekunde gab es in Minute 80, als Moldaus Solostürmer Igor Bugaev aus guter Position neben das Tor schoss. Lindner musste ansonsten aber kein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der sieben Minuten zuvor eingewechselte Harnik mit seinem 15. Teamtor. Ilsanker holte sich davor noch eine Gelbe Karte ab, fehlt damit ebenso wie Arnautovic in Irland. Auf seiner Position dürfte aber Baumgartlinger ins Team zurückkehren.

Die Österreicher landeten im dritten Heimspiel der laufenden Quali den ersten Sieg. Gegen Moldau war es im fünften Aufeinandertreffen der vierte volle Erfolg. Schon in der vergangenen, erfolgreichen EM-Qualifikation für Frankreich hatte es zwei knappe Siege gegeben (2:1 und 1:0). Für das ÖFB-Team geht es am Dienstag mit einem Test in Innsbruck gegen Finnland weiter. Danach folgt die Reise nach Irland.

Österreich gegen Moldawien im Überblick